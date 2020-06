‘Sálvame’ le destroza la vida a Anabel Pantoja para ganar audiencia: El vídeo en el que aparece borracha e insultando a su novio

Después de destrozarle la vida a Lydia Lozano, el 1 de junio de 2020, ‘Sálvame’ cargó contra Anabel Pantoja con un único propósito: Competir (a partir de las ocho de la tarde) contra ‘Pasapalabra’ en Antena3. Así, el programa de Telecinco sacó un vídeo muy comprometido que podría arruinarle su próxima boda a Anabel.

En ‘Sálvame’, las víctimas son siempre las mismas: Lydia Lozano, Anabel Pantoja, Chelo García Cortés y, en todo caso, Gustavo González o Belén Esteban. A todos (en especial a las tres primeras) las pagan para eso, para ser sacos de boxeo, para hundirlas cada vez que necesitan subir la audiencia.

Tras dos semanas destapando los trapos sucios de Lydia Lozano y del ‘Caso de Ylenia Carrisi’, el 1 de junio de 2020 le tocó el turno de sufrir a Anabel Pantoja.

Desde el comienzo del programa de ese día se anunció que:

Minutos después, el presentador abría el sobre que contenía el secreto y sacaba una memoria USB que contiene un vídeo muy comprometido. “Es heavy”, le advirtió Kiko Hernández a Anabel pero ella, ante los comentarios de sus compañeros, pedía calma:

Por los comentarios del presentador se intuía que se trata de una conversación en la que Anabel no habría hablado en buenos términos de su futuro marido, Omar, es más, le preguntó:

Ella lo negó con la boca pequeña pero reconoció que es “malhablada”, que después de una discusión con él se ha podido desahogar con alguien y decir cosas que en realidad no piensa:

Además, dejó claro que para ella Omar ha sido su “salvador”, le tiene muy bien valorado y durante el confinamiento se dio cuenta de que nunca había sido tan feliz:

Me he llevado 60 días conviviendo con él por primera vez, hemos tenido altibajos, era una montaña rusa, no sé si me ha pillado alguien por la calle hablando pero me tenía que desahogar.