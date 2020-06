La escandalosa insinuación de ‘Sálvame’ sobre el ‘verdadero’ trabajo de Oriana Marzoli: ¿Cómo se gana vida?

Oriana Marzoli, guste o no, es la gran estrella de ‘La casa fuerte’. Por ello, en todo Telecinco están intentando sacar todo su pasado a la luz y ha salido la gran pregunta: ¿De dónde saca el dinero la ex tronista para llevar el tren de vida que lleva?

La gran bronca entre Fani y Oriana

El domingo 14 de junio de 2020, en el debate de ‘La casa fuerte’ pudimos ver una bronca brutal entre Oriana Marzoli y su compañera Fani Carbajo.

En plena vorágine violenta, la ex participante de ‘La isla de las tentaciones’ animaba a Oriaba a decir cómo se compra los bolsos que luce y añadía:

¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo?

Las peligrosas insinuaciones de ‘Sálvame’

Estas preguntan desataron el anisa de ‘Sálvame’ por tener contenido y se pusieron a descubrir cómo es posible que Oriana tenga un estilo de vida digno de una multimilloraria cuando, se supone, que solo vive de sus participaciones televisivas.

Lo cierto es que, a través de su perfil en las redes sociales, uno pude ver que Oriana luce ropa y complementos de lujo y disfruta de viajes a lo grande. Pero ¿Cuáles son sus fuentes de ingresos?

El 16 de junio de 2020, en ‘Sálvame’ Rafa Mora, que la conoce desde sus inicios en televisión, contó que Oriana tiene ingresos gracias a su trabajo en redes sociales y sus intervenciones en televisivas, que incluyen varios realities en el extranjero.

Aquí lo peor es lo que se insinúa y no se dice. Le pasa siempre a ‘Sálvame’. Por horario (protegido) y por miedo a las demandas no se atreven a decir ciertas cosas pero las sueltan sutilmente, con eufemismos como si “hay alguien que le paga todos sus caprichos a Marzoli” o si “se dedica a cosas que no están bien vistas”.

La madre de Oriana defiende a su hija

Pero quien le administra el dinero a Oriana es su madre, Cristina Marzoli, que ese martes visitó ‘Sálvame’ para decir:

Yo le llevo las cuentas y estoy más enterada que nadie. Esto está muy mal, está muy feo insinuar cosas por la tele.

La mujer no quiso decir cuánto factura su hija porque lo consideraba de “muy mala educación” pero aseguró que sus ingresos son únicamente televisivos y por redes sociales:

Es influencer, tiene 1.9 millones de seguidores y trabaja su Instragram muy muy bien, es muy profesional, hace un montón de promociones y tiene un caché bastante bueno.

Además, Cristina atacó a Fani asegurando que está utilizando a su hija porque sabe que es “una máquina de realities” y así “limpia su imagen de infiel”.