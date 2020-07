Iker Jiménez destapa su propio gran misterio: ¿Por qué desapareció ‘Cuarto Milenio’?

Iker Jiménez por fin ha contestado a la gran pregunta: ¿Por qué desapareció ‘Cuarto Milenio’ de la parrilla de Cuatro? ¿Volverá? En una entrevista para ‘Lo que tú digas’, el podcast presentado por Álex Fidalgo, Jiménez se ha confesado como nunca.

Iker Jiménez se ha convertido en uno de los grandes referentes mediáticos durante el Estado de alarma. El famosos periodista y presentador de ‘Cuarto Milenio’ en Cuatro, fue de los primeros en advertir, allá por el mes de enero de 2020, de lo que iba a suceder con el coronavirus.

En aquella época eran muchos los que tacharon a Iker de alarmista, los que le insultaron y criticaron.

Pero, de repente, cuando la pandemia estalló, Iker se convirtió en todo un referente.

Se dejó de emitir ‘Cuarto Milenio’ en Cuatro pero Jiménez triunfó gracias a ‘La Estirpe de los libres’ , su canal de Youtube que alcanzó cotas de popularidad impresionantes durante los meses del confinamiento.

Pero lo que muchos se preguntan es sí Iker va a volver a Mediaset y por qué quitaron ‘Cuarto Milenio’: ¿Fue porque en la cadena no gustaba lo que decía el periodista? ¿Fue por motivos políticos?

En una entrevista para ‘Lo que tú digas’, el podcast presentado por Álex Fidalgo, Jiménez sorprendió con la siguiente afirmación:

Yo me he quedado sin programa. Soy el famoso del programa de 15 años y ya no lo tengo.