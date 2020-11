El estreno lamentable de Cintora: cómo meter a tus amigos en TVE aunque uno sea desde el hospital

Para el estreno de ‘Las cosas claras’ en TVE, Jesús Cintora se rodeó de ‘amigos políticos’ suyos, tales como Sor Lucía Caram o el periodista Ernesto Ekaizer, todavía ingresado por coronavirus. Muy evidente y vergonzoso todo.

Primero habló Sor Lucía Caram, también cercana al círculo de Cintora, quién desde Manresa (Barcelona) habló de los bancos de alimentos y de lo mal que la está la situación de crisis económica en plena pandemia.

La religiosa, advirtió que los que ahora se acercan al banco de alimentos “no son lo pobres de siempre sino gente de clase media e incluso empresarios”

Eso sí, Caram aprovechó para agradecer a su amigo Cintora la ayuda de los “medios de comunicación” a la hora de difundir las acciones de su banco de alimentos.

Ernesto Ekaizer estuvo ingresado en la UVI de la Fundación Jiménez Díaz tras contagiarse por Covid19 el pasado 19 de septiembre de 2020.

El 14 de octubre de 2020, el propio periodista y tertuliano fue el encargado de contar en su Twitter el drama que ha vivido, que afortunadamente parece estar superando:

Contó el tertuliano y analista político, junto a una fotografía donde se le ve en una de las camas del hospital, con bastante buen aspecto.

La profesión y el mundo de la política le mandan mensajes de apoyo

Su tuit se hizo viral y recibió una multitud de respuestas de gente del mundo del periodismo y la política.

Iñaki López, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Elisa Beni, Echenique, Rosa Villacastín, Jesús Cintora, Andrea Ropero, Elsa García de Blas, Julia Otero… son algunas de las personalidades que le mandaron su apoyo en este duro trance.

Ernesto Ekaizer habló, el 16 de noviembre de 2020, en el estreno de ‘Las cosas claras’.

El periodista recordó que en septiembre le hizo una entrevista a Cintora asegurándole que en ese momento no se encontraba bien.

A Ekaizer le costaba hablar, no le salían las frases:

Me dijeron que no había otra, que había que entubar. Una enfermera me dijo que mi mirada era la mirada de la muerte pero que mi cuerpo decía que iba a salir.

Lo que te queda aquí es una amistad muy profunda con las enfermeras.

El tubo es una tortura medieval. Hay mucha gente que ha preferido morirse antes que ponerse el tubo. Cuando te lo quitan tienes la sensación de que te vas a morir ahogado.

Aquí no hay una jerarquización. Aquí todos saben lo que tienen que hacer.