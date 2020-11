Inesperado ridículo de Alaska en ‘La Resistencia’ defendiendo a Miguel Bosé: «¡Cuidado!»

Alaska, la que va de progre, ha vuelto a ser machacada por sus propios fans gracias a su incondicional apoyo a Miguel Bosé.

El martes 17 de noviembre de 2020, Alaska visitó ‘La Resistencia’ para charlar un rato con David Broncano

Tras hablar de vírgenes y de física cuántica, el presentador aprovechó para preguntarle a la mujer de Mario Vaquerizo sobre las últimas polémicas de Miguel Bosé y sus vídeos negando el coronavirus, apoyando las teorías de la conspiración y pidiendo que la gente no lleve mascarillas.

Alaska no quiso mojarse del todo y dijo:

Broncano, bromeando, dijo:

¿Hace tiempo que no hablas con él? Pues te has perdido la época buena

Ella apuntó entonces que:

Yo soy muy de teorías de la conspiración, así que no me tires del hilito que me sacas

Y entonces, Alaska se defendió de manera asombrosa:

Llegado a estas alturas de la vida, desde el punto de vista formal hay unos discursos oficiales, pero entiendo que si yo hubiera estado en el discurso oficial, nunca hubiera sido lo que soy. Así que, que diga lo que quiera.

Espero que cuando me vuelva loca, según vuestro criterio, no me lo digáis. No os he pedido opinión

Yo comparto muchas de las teorías de la conspiración, que no quiere decir que todas. Me interesan mucho los puntos de vista disidentes