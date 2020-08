Miguel Bosé : «Nos quieren matar [con esto del cornavirus]»

Han soltado lo suyo sobre conspiraciones y coronavirus Enrique Bunbury, Kase.O o Pelayo Díaz. También lo han hecho Madonna, Woody Harrelson o Novak Djokovic más allá de España.

Pero quien más ha dado que hablar y sigue dando es Miguel Bosé.

El músico de 64 años se convirtió a principios de junio de 2020 en el foco de la polémica tras es publicar una serie de tuits en los que afirmaba que se oponía «rotundamente» a «la implantación del 5G» a través de las vacunas contra la Covid-19. El cantante cargó contra la Alianza Global para la Vacunación y la Inmunización (GAVI) y destacó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se había aliado con Bill Gates para «dominar» a la población.

Bosé dijo que el Gobierno PSOE-Podemos tenía entre manos un plan «macabro» y «supremacista» y lo calificó de «pelele de Soros y Gates»:

«Pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza España/Bill Gates», señaló en Twitter.

Tras pasar un tiempo sin pronunciarse sobre este tema, el actor panameño apuntó el pasado lunes, 10 de agosto, que «nos quieren matar» y compartió un gráfico que en las redes sociales sobre la relación entre los vacunados contra la gripe y la Covid-19 y el número de fallecidos por países.

Lucía Bosé, la madre del artista, falleció en marzo tras presentar síntomas evidentes de coronavirus.