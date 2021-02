Sonsoles Ónega, machacada por uno de sus invitados: “Me he sentido humillado por una ignorante”

Sonsoles Onega ha sido acusada de ser una mala presentadora por uno de sus invitados ¿Quién tiene razón?

El martes 16 de febrero, Sonsoles Ónega entrevistó en su programa, ‘Ya es mediodía’, a Manuel Reyes, un joven de 28 años creador de contenido para adultos en OnlyFans, que ha triunfando con sus vídeos y fotos eróticas.

Reyes apareció no más de 3 minutos en pantalla vía Skype y confesó que con la polémica plataforma, OnlyFans, ha llegado a cobrar hasta 3.500 dólares al mes.

De hecho, el joven, que hasta ahora ejercía de camarero, confesó que su entorno veía con buenos ojos a lo que se dedicaba.

Reyes explicó también que OnlyFans es, ahora mismo, una de las plataformas más poderosas del mundo y llegó a compararla con Netflix, cuyo contenido, obviamente, no tiene nada que ver.

Pero antes de terminar la entrevista, Ónega soltó un comentario un tanto capcioso sobre su invitado:

A mí es que lo del dinero fácil no me termina de gustar

El colaborador, Miguel Ángel Nicolás replicó que «no es fácil» habrise una página de OnlyFans para compartir cosas tan íntimas pero Ónega brotó

Y así, la presentadora despidió al invitado sin demasiada educación.

Más tarde, en su perfil de Instagram, Manuel Reyes, indignado, contó su experiencia en ‘Ya es mediodía y explicó cómo se había sentido:

Desde un primer momento, noto cómo que la presentadora va poniendo caras, intenta devaluar mi trabajo, no está interesada

No que los colaboradores, sin embargo, no paran de preguntar, tienen mucho interés y yo contesto educadamente, porque mi madre me ha enseñado educación, cosa que, por parte de la presentadora, ha estado ausente». Yo estaba nervioso y no he sabido reaccionar al lo que digo que no le gusta el dinero fácil.

Cariño, el dinero fácil, no existe. Porque a lo mejor es más fácil que te maquillen y leas en un teleprompter todo lo que tienes que decir.

Detrás de esos 3.500 dólares al mes, hay mucho trabajo como para que ahora me vengas a decir que es dinero fácil. Me cansan los prejuicios, me cansa tener que aguantar eso.

Me he sentido humillado públicamente por una ignorante que ni ha tenido el mínimo interés en saber de lo que iba a hablar. No me llaméis a que cuente algo, si no vais a tener ningún interés.

Hablo por la presentadora, no por los otros colaboradores, que han sido muy majos. No tengo por qué pasar por ese mal trago para estar ahora en mi casa sintiéndome mal, como si valiera una mierda, porque no creo que sea así. Yo he trabajado mucho durante toda mi vida.

Parece que porque trabaje en OnlyFans antes de estar en un ERTE, soy peor persona que uno que haya empezado en medio de la pandemia.

La gente no se suscribe a mi OnlyFans porque me haga cuatro fotos. Yo hago contenido para adultos del bueno. Si la gente se suscribe y se queda, será por algo.

tengo la sensación de que he dado la entrevista para nada, para que se devalúe mi trabajo. Me he sentido insultado