Adiós a Rocío Carrasco: Gloria Camila le gana un juicio y se descubre por qué no ha vuelto a Telecinco

Rocío Carrasco parece ir de mal en peor. Su imagen pública y su vida profesional están pasando por un mal momento. ¿Por qué?

El fenómeno de Rocío Carrasco

El 22 de marzo de 2021 cambió la historia de Telecinco y de la presa rosa. Ese día se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento).

La cadena se puso de lado de Carrasco, despidiendo inmediatamente a Antonio David, condenándole como maltratador sin que ningún tribunal lo haya declarado culpable (aunque tampoco inocente, su causa sigue abierta.

Pero aunque Antonio David estaba fuera de combate, Telecinco sí dio voz a los enemigos de Rocío Carrasco, tales como Olga Moreno (mujer de Antonio David que llegó a ganar ‘Supervivientes 2021’), su hija Rocío Flores (colaboradora de ’El programa de Ana Rosa’ y gran azote de su madre) o Rosa Benito y Amador Mohedano (tíos de Rociito).

Mientras, socialmente se vivía una batalla campal. Los espectadores se radicalizaron en uno u otro bando mientras que Telecinco ganaba dinero.

Rocío Carrasco, convertida ya en una estrella de la televisión y en ejemplo feminista, anunció nueva temporada de su serie documental, titulada ‘En el nombre de rocío’ y fichó por ‘Sálvame’ como colaboradora.

Pero, de repente, todo ha cambiado. En ‘Sálvame’, su sección ha desaparecido y nadie ha dado explicación alguna. Pero eso no es lo peor.

La serie documental, en peligro

Era el gran apuesta de la temporada para Telecinco: ‘En el nombre de Rocío’, segunda temporada de su docuserie en la que Carrasco iba a destapar todos los secretos de su familia y el porqué de su mala relación con hermanos y tíos.

Lo que pasa es que en Mediaset tienen miedo a las demandas que puedan poner los dignificados por el documental.

Gloria Camila gana a su hermana

El 6 de septiembre de 2021 se supo que Gloria Camila había demandado a Rocío Carrasco por intromisión ilegítima en los derechos personales fundamentales de Rocío Jurado (madre de ambas).

Y es que se había especulado que en la segunda parte del documental se iban a mostrar los diarios personales de Rocío Jurado y su hija Gloria Camila exigió poder verlos antes.

Gloria Camila le ha ganado la primera batalla a su hermana, y es que la magistrada del Juzgado número 5 de Alcobendas ha aceptado las diligencias prelimilares que fueron pedidas, reconociendo el derecho de Gloria Camila a saber el contenido de dichos diarios, tal y como ha apuntado «Es la mañana de Federico».

De momento, la demanda interpuesta por Gloria Camila no ha sido resuelta. Una vez que Rocío Carrasco entregue los documentos de Rocío Jurado, la jueza deberá decidir si son aptos para formar parte del documental o, por el contrario, no se pueden utilizar. En el caso de que el fallo sea desfavorable para Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’ sufrirá un importante retraso, puesto que habría que revisar y reestructurar todo su contenido.

¿Por qué no vuelve Rocío Carrasco a ‘Sálvame’?

El 28 de octubre de 2021, se descubrió en ‘Sálvame’ que Antonio David Flores tenía “amordazados a cuatro colaboradores heterosexuales de Mediaset”.

Primero, no entendemos lo de tener que señalar la heterosexualidad de alguien. Segundo, se supone que hablan de los grandes defensores de Antonio David en Telecinco, entre ellos Rafa Mora.

Podría ser que Rocío Carrasco no haya vuelto a ‘Sálvame’ a hacer su sección hasta que no echaran a alguno de los defensores de su exmarido. También nos extraña eso porque ella no ha tenido problema alguno en enfrentarse a cualquiera que la ha cuestionado