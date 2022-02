Kiko Rivera desconoce la decencia y la moral: «Pegué a mi hermana cuando quiso cortarse las venas»

Kiko Rivera ha vuelto a demostrar que es un mercenario capaz de vender lo que sea y a quien sea por dinero. Su última portada en Lecturas no sólo da vergüenza ajena, es preocupante e incómoda de leer.

¿Se puede ser más ruin diciendo esto de manera pública? Sí, cobrando por ello. Así es Paquirrín, el que ya no tiene ni discográfica para que le apoye en su carrera musical y se tiene que ganar el pan vendiendo cualquier intimidad de su familia. Es algo repugnante. Y lo peor es que siga generando interés y beneficios este señor.

Con ese titular tan escalofriante, la revista Lecturas mostró, el 2 de febrero de 2022 la enésima exclusiva del hijo de Isabel Pantoja, quién, en esta ocasión atacó a su hermana Isa con la que ya no tiene relación y nadie sabe porqué.

No la considero mi hermana. Me da igual lo que le pase. ¡No quiero saber nada de ti!

Mi hermana solo me ha llamado cuando ha tenido algún problema

Y tras contar el episodio de ‘las venas’, Kiko también habla de su madre en términos parecidos:

Con mi madre también he vivido cosas así. Me decía: ‘No aguanto más. Me voy a quitar la vida’. Repetía esa cantinela.