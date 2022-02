La hija de Mila Ximénez, destrozada y traicionada, reaparece en ‘Sálvame’: no hay 3 millones de herencia

Momento triste y desgarrador el que se vivió en ‘Sálvame’ el 23 de octubre de 2022 cuando Alba Santana, hija de la fallecida colaboradora del programa, Mila Ximénez, llamó llorando.

Alba Santana siempre ha sido un encanto con la prensa. Desde pequeña, aún siendo consciente de que sus padres, Mila Ximénez y Manolo Santana, eran muy famosos, ella nunca ha participado del circo mediático aunque sí que se ha mostrado educada y generosa cada vez que le han preguntado o acudido a algún programa (especialmente para estar con su madre).

Y también fue así cuando, con una diferencia de 6 meses, sus padres murieron. De hecho, en ambas ocasiones, Alba entró en directo en ‘Sálvame’, el programa en el que trabajaba su madre, para dar las gracias a los que eran amigos y compañeros de la periodista.

Pero hace una semana, la revista Lecturas (la misma en la que trabajaba Mila Ximénez) publicó una portada difícil de entender. En ella se anunciaba que Alba había recibido 3 millones de euros como herencia de su madre mientras que su padre le había dejado nada.

El 23 de febrero de 2022, Alba llamó a ‘Sálvame’ en directo para hablar con Jorge Javier a solas y desmentir la información de Lecturas. Y no sólo eso, la hija de Mila Ximénez se desarmó como nunca la hemos visto y emocionó a propios y extraños.

No es cierto que mi madre me haya dejado tres millones de euros ni que mi padre no me haya dejado nada, que digan eso me ha dolido mucho y, sobre todo, de una revista amiga, para la que trabajaba mi madre. Yo no sé gestionar esto.

En las últimas semanas, ha venido prensa a Holanda que tratan de localizarme, de saber dónde vivo. Estoy agobiada y nerviosa, y no quiero vivir así. No tengo intención de hacer ninguna entrevista, solo quiero estar bien para mis hijos, para mi marido… Quería pedir a los periodistas que me dejen un poco en paz y que me dejen conservar esa intimidad para vivir mi duelo.

No sé gestionar esto, mi madre me protegía en este mundo, pero yo no quiero hablar, ni decir cómo estoy porque estoy mal, solo quiero que me dejéis tiempo.