Pavor en Mediaset: Belén Esteban se rompe como nunca en directo y asusta a sus compañeros

Belén Esteban no está mal, está peor. El 17 de mayo de 2022 habló en ‘Sálvame’ tras ser operada y su discurso fue desgarrador.

El momento ya es historia de la televisión. Lo que pasó el 25 de abril de 2022 con Belén Esteban nos alarmó a todos.

El programa, con motivo del estreno de ‘Supervivientes 2022’ llevaba días decorado como si fuese la palapa (decorado tradicional del reality). Los colaboradores tienen que someterse a distintas pruebas parecidas a a las del concurso para saber quiénes estarán en una parte del plató sin sillas ni comodidades y quiénes no.

Las primeras en jugar fueron Lydia Lozano y Belén Esteban. Ambas tenían que subirse a una tarima y colgarse de una barra. Quién más tiempo durase, ganaba.

Belén no quería, en un principio, porque le daba miedo que se le viese su ropa interior puesto que llevaba un vestido corto.

Se quejaba la de Paracuellos mientras que Jorge Javier Vázquez se reía de ella e intentaba convencerla para que jugase.

Pero, de repente, Belén se cayó de la tarima. Tras dar un grito, la colaboradora rompió a llorar desconsoladamente

Me he roto el tobillo. Me lo he roto. Se me ve el hueso.

Sollozaba Belén.

Todos los colaboradores rodearon a su compañera. Jorge Javier quería hacerse el gracioso pero el momento era muy tenso.

Llamaron a los médicos de Mediaset y mientras llegaban, la espera fue muy tensa. Belén seguía diciendo que se había roto el tobillo pero los demás le decían que no, que eso era un simple esguince.

De repente llegaron dos sanitarias que intentaron calmar a la tertuliana.

Tras una pausa publicitaria, Jorge Javier informó que ya habían “pinchado” a Belén para calmarle el dolor y que el tobillo se le había inflamado bastante.

Dijo el presentador antes de anunciar que, a pesar de todo, iban a continuar con la prueba.

Unos diez días después, Belén por fin fue operada pero lejos de estar bien, se encuentra en uno de sus peores momentos.

El 17 de mayo de 2022, la colaboradora habló en directo, desde su casa para ‘Sálvame’, y se mostró bastante emocionada al hablar con Jorge Javier y los colaboradores:

Bueno, ahora estoy más animada, un poquito más. Me emociono porque lo primero que quiero es dar las gracias a todos mis compañeros, a los que salen en la tele y a los que están detrás. Quiero mandar un beso a toda la gente porque no os imagináis el cariño, los mensajes y todo.

Me emociono porque he pasado días malos, tengo que empezar a animarme un poco. No me he hecho una fractura, me he hecho un fracturón. Me he jorobado el pie, me han puesto 20 tornillos y dos placas. Soy diabética, no ha sido fácil.