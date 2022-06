Insólito: Sonsoles Ónega, a punto de abandonar ‘Ya es mediodía’ tras un enfrentamiento con Miguel Ángel Nicolás

A veces se mete la pata en directo y no pasa nada si se admite el error. Esto es lo que le ocurrió a Sonsoles Ónega el 1 de junio de 2022 cuando comenzó la hora ‘Fresh’ de su programa, ‘Ya es mediodía’.

Nada más arrancar la sección dedicada a la prensa rosa de ese día, el programa emitió un vídeo sobre algunas de las ‘celebrities’ que ya se encuentran disfrutando del verano, con fotos de todas ellas en bikini o con poca ropa.

A Ónega no se le ocurrió otra cosa más que decir:

Un comentario algo inoportuno teniendo en cuenta que en la mesa estaban Rosa Benito, Alba Carrillo y Miguel Ángel Nicolás. Este último le afeó a la presentadora lo que acababa de decir:

Ónega se quedó callada sin saber reaccionar. Su colaborador continuaba con su alegato:

La presentadora, visiblemente incómoda, trató de salir del marrón en el que se había metido:

Lo he dicho porque lo he comentado antes con otro de los colaboradores, pero no quería decir eso. Quería que un hombre dijera que no hace falta tener esos culos para estar bien, que otros cuerpos también son válidos.