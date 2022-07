Albert Rivera y Malú: en ‘Sálvame’ destapan el motivo de su supuesta crisis y no es lo que esperábamos

Ni cuernos ni problemas familiares. La supuesta crisis que existe entre Albert Rivera y Malú tiene un motivo sorprendente

Según publicó el portal ‘Informalia’ el 12 de julio de 2022, habría un reportaje con información y fotos que ha recorrido ya varias redacciones de revistas del corazón, y que podría confirmar una posible ruptura de Malú y Albert Rivera. En estas imágenes aparecería la cantante con cara triste y sin el líder de Ciudadanos por las playas gaditanas.

Ni ella ni Albert Rivera se han pronunciado sobre esta información, pero el que sí que habló, para ‘Sálvame’ (el 21 de julio de 2022) fue el padre de la artista, Pepe de Lucía, aunque no dijo mucho:

No me preguntes porque yo no entro en ese juego.