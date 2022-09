Crítica de ‘La novia gitana’: una adaptación que supera (con creces) al libro original

Hacer oro del carbón.

Eso es la serie ‘La novia gitana’. Todo un ejercicio de alquimia que se estrena el domingo 25 de septiembre de 2022 en ATRESplayer PREMIUM.

No me oculto: ‘La novia gitana’, la novela, me horrorizó. Fue un fenómeno editorial, sí, y me alegro, pero es un libro de lenguaje pobre, con diálogos espantosos, personajes masculinos antipáticos y amorales que terminan siendo los héroes, mujeres policías siempre cabreadas y el mundo gitano visto bajo el prisma de un turista poco curioso.

Pero al César lo que es del César: Carmen Mola es un referente literario para muchos. En realidad, ya como todo el mundo sabe, es el pseudónimo tras el que firman tres señores- Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez-.

Y no me voy a poner en plan, qué horror que unos machirulos finjan ser una mujer y nos engañen a todos. Ese debate es estéril. Lo que sí que es cierto es que su libro (al menos el primero de la saga, el que yo leí) tiene un tufillo machista importante (también lo tienen miles de novelas creadas por mujeres).

En ‘La novia gitana’ (el libro), sus autores creen que el feminismo es ser una mujer cincuentona que bebe y folla mucho. Ah, y como es policía y ‘fuerte’ la ‘masculinizan’ como si ser hombre fuese ser opaco y tener mala baba.

Pero teniendo en cuenta la legión de fans de la saga protagonizada por la inspectora Elena Blanco, era de esperar una adaptación.

Al final fue ATRESplayer PREMIUM la plataforma que se llevó el gato al agua y ha hecho lo que no esperábamos: superar a la obra original.

He visto dos capítulos de ‘La novia gitana’ (la serie) y es una gozada, y lo es, entre otras cosas, porque está mejor narrada que el libro pero respetando a los lectores.

Sabiendo lo que tenían entre manos, los directivos de ATRESplayer decidieron no jugar sobre seguro (una adaptación simple que se iba a vender sola) y llamaron a un equipo de pedigrí para dar brillo al material primogénito.

‘La novia gitana’ es, de lejos, lo mejor que ha hecho la productora Diagonal (Banijay Iberia), que en esta ocasión se ha asociado con VIS, estudio internacional de Paramount, y que ha contado con, nada más y nada menos, Paco Cabezas como director ((‘Fear the Walking Dead’, ‘Penny Dreadful’, ‘The Umbrella Academy’ o `Adiós´).

Empecemos por la base: el guion. José Rodríguez, en compañía de uno de los componentes de ‘Carmen Mola’, Antonio Mercero, ha parido un libreto sutil y empático. Se ha ralentizado una trama que en el libro es atropellada pero sin aburrir, todo lo contrario. Hay más humanidad, más emoción.

Paco Cabezas vuelve a demostrar que maneja la narrativa audiovisual como nadie, que sabe crear espacios y universos tangibles, que respeta las normas del género y del mundo en el que se mueve (aquí sí hay respeto con las costumbres gitanas).

Cabezas es, también, un impagable de director de actores. Todos en ‘La novia gitana están bien’, incluso los que tienen personajes absurdos. Con una magnética y entregadísima Nerea Barrios a la cabeza, nos encontramos maravillosas sorpresas como una rescatada Mónica Estarreado (‘El súper’, Hospital Central’) y un potentísimo Ignacio Montes (‘Alta mar’) con un personaje que en la novela es un trepa odioso y que aquí es mucho menos rechazable (gracias, de nuevo, al guion).

Y aunque, como decimos, se han cambiado muchas cosas del libro, la serie vuelve a pecar en los personajes femeninos. Mientras que los hombres son carismáticos y tienen personalidades diversas, ellas (las tres policías protagonistas) son intercambiables: bordes, secas y sin demasiadas aristas.

‘La novia gitana’ no inventa la rueda, pero es un ejemplo impoluto de alquimia. Una serie divertida, adictiva, potente, visualmente impecable, narrativamente feroz. Un fenómeno literario convertido en fenómeno televisivo. Un ejercicio de adaptación que debería estudiarse en cualquier escuela de cine que se precie.