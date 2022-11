Falso feminismo en Telecinco: Jorge Javier Vázquez justifica que llamen “cerda” a Raquel Mosquera en directo

Una cosa es que alguien te caiga mal y otra justificar que le insulten. Jorge Javier Vázquez el gran defensor de la izquierda y paladín del feminismo, volvió a mostrar la patita reaccionaria y misógina el 12 de noviembre de 2022 en el ‘Deluxe’

La entrevista a Raquel Mosquera de aquella noche fue un infierno aunque lideró en cuota de pantalla, algo que ‘Sábado Deluxe’ lleva meses sin conseguir. El morbo estaba asegurado.

La viuda de Pedro Carrasco lleva años en guerra pública con Rocío Carrasco, hija del que fue su marido.

Ahora, gracias a las docuseries ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ y ‘En el nombre de Rocío’, Carrasco ha demostrado, casi todo con pruebas, cómo ha sido maltratada durante décadas por su exmarido-David Flores- y parte de su familia, entre ellos Mosquera, que se han lucrado a su costa.

Aquella noche, pues, Mosquera sabía de antemano que iba a un lugar hostil puesto que, todos saben ya, la productora del ‘Deluxe’- La fábrica de la Tele- defiende a capa y a espada a Rocío Carrasco.

Jorge Javier, pues, fue contra su invitada pero, en realidad, esta no supo defenderse. No contestaba a las cosas que tenía que contestar, se iba por la tangente, reprochaba con argumentos carentes de sentido y así todo el rato. Quedó en evidencia, de eso no cabe duda.

No es por justificar a Mosquera pero es público que la peluquera padece varias enfermedades mentales y que ha sufrido varios brotes delante de las cámaras. De acuerdo que ella acudió allí voluntariamente y que la pagaron por ello pero hay que tener en cuenta su estado emocional. Luego damos discursos sobre la salud mental y demás (Jorge Javier el primero).

La guerra entre Jimmy Giménez –Arnau y Raquel Mosquera

Antes de entrar Raquel Mosquera denunció que Jimmy Giménez-Arnau supuestamente insinuase que Pedro Carrasco era homosexual y vetándole de la entrevista. Jimmy respondió dinamitando Sábado Deluxe y diciendo que Mosquera «es una cerda”.

Mosquera quiso abandonar el programa y llamar a su abogado. A Vázquez no se le ocurrió otra cosa que decir:

A ver, sinceramente, yo creo que esto no hubiera pasado si no hubieras vetado a nadie.

¿Perdón? ¿La culpa la tiene ella entonces? ¿Es normal que un señor la llame “cerda” porque ella se haya negado a verle¿ ¿De verdad seguimos con estas justificaciones misóginas?

Jimmy, después, pidió perdón y, repetimos, Vázquez desenmascaró a Raquel Mosquera como una persona mentirosa y aprovechada. Eso sí, no se justifica, de ninguna de las maneras, que la insulten de esa forma.