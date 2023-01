Risto Mejide responde a Ana Obregón y mete tanto la pata que es asqueroso: ¿Cuándo le van a echar de Mediaset?

No se puede caer más bajo que Risto Mjide. Ni Pablo Motos, ni Jorg Javier Vázquez llegan a su nivel de miseria.

Durante las campanadas del 2022-2023 de Telecinco, Risto Mejide le preguntó a Mariló Montero:

Obviamente, Risto se refería al embarazo de Pedroche y al discurso que Ana Obregón, en TVE , le dedicó a su padre, a su madre y a su hijo fallecidos

El 3 de enero de 2022, Ana Obregón, en Instagram, hundió a Risto sin despeinarse alegando cosas como que:

Duelen mucho. Pero también duele tu risa al final del comentario, como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie.

Minutos después de la publicación del post de Ana Obregón, Risto Mejide, desde ‘Todo es mentira’ contestó con su arrogancia habitual, echando balones fuera e incluso culpabilizando a las víctimas:

Ana (Obregón), eres una persona que sabe muchísimo más de tele que yo. Llevas muchísimos años y eso es indiscutible. Me sorprende que esto no iba contigo ni con Cristina (Pedroche). Me sorprende que no veas que yo puedo tener ideas equivocadas y puedo errar en mis planteamientos y puedo discutirlo contigo en público en privado, pero mi comentario de que la muerte de un ser querido o un embarazo dan audiencia, quizá alguien debería preguntarse a quién da audiencia. Esto, insisto, no iba contigo. Esto va a por quien os ponen ahí.Esto va contra los directivos de RTVE que en 2020, cinco meses después de que tú hayas perdido a tu hijo, deciden que tú des las campanadas. Esto va por el mercado del morbo, contra el que yo m siento bastante en contra. Lo siento.