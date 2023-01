Frank Cuesta sacude a Risto Mejide por su indecente chascarrillo contra Ana Obregón y Cristina Pedroche

Frank Cuesta cargó contra Risto Mejide por su desagradable ‘bromita’ que realizó durante las Campanadas en Telecinco y Cuatro.

El presentador de ‘Todo es Mentira’ aprovechó la oportunidad para lanzar indirectas en contra de Ana Obregón y Cristina Pedroche, justamente contra quienes competían por la captación de los espectadores.

Al publicista no se le ocurrió mejor idea que lanzar pullas sobre la situación personal de ambas presentadoras de sus respectivas campanadas.

Todo empezó cuando Risto le preguntó a su compañera Mariló Montero: «¿Cómo van esos nervios?».

Ella respondió: «No estoy nerviosa, es curioso. Estoy disfrutando muchísimo».

Él añadió: «Decimos adiós a un 2022 lleno de aprendizajes».

La copresentadora de ‘Todo es Mentira’ reveló que en 2023 espera «nuevos comienzos», ante lo cual el catalán soltó: «¿Ah, sí? ¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Porque eso siempre da audiencia».

Montero zanjó el tema así: «Eso siempre va a suceder, desgraciadamente. Ya te enterarás, igual te concierne».

Los tuiteros interpretaron las palabras de Mejide como una alusión a dos de sus rivales ese día.

Cabe recordar que Cristina Pedroche, conductora de las Campanadas en Antena 3, ha confirmado que está esperando su primer hijo.

Por otro lado, Ana Obregón, se emocionó al hablar sobre la pérdida de su hijo y de sus padres al recibir el 2023 en La 1.

Si bien le llovieron las críticas a Risto por sus palabras, unas de las duras provinieron de Frank Cuesta.

“A mí se me murió un hijo muy pequeño (hermano gemelo de Zape), No quiero ni pensar lo que siente Ana Obregón cada día. Pero este comentario en referencia a Pedroche y a Obregón…me parece lo mas sucio que he escuchado en TV jamás”, indicó en su cuenta de Twitter.