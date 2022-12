Risto Mejide hace el ridículo al intentar meterse con una Díaz Ayuso que arrasó en su visita a ‘Got Talent’

Que Isabel Díaz Ayuso es una estrella más allá de la política es algo incuestionable aunque a muchos les reviente.

El martes 20 de diciembre de 2022 se emitió la gran final de la octava temporada de ‘Got Talent España’.

Entre los finalistas se encontraba el grupo de baile madrileño ‘Las niñas de Lola’ que mostró su coreografía flamenca sobre el respeto a los mayores y la fuerza de la palabra.

Tras la actuación, el presentador del programa, Santi Millán, les dijo a las concursantes.

Y así, la política del PP apareció en el escenario como una auténtica estrella invitada para darle la enhorabuena a las jóvenes bailarinas y hacerles una proposición:

Me gustaría invitaros a la Puerta del Sol, cuando sea el 2 de mayo, en la fiesta de la Comunidad de Madrid para que volváis a actuar para todos y poder disfrutaros de nuevo antes de que sigáis triunfando y triunfando y ya no os podamos alcanzar.

Santi Millán agradeció el gesto de la Presidenta y dijo:

Ayuso se fue y le tocó el turno al jurado de valorar la actuación. Todos estaban de acuerdo que había sido un espectáculo maravilloso. Todos menos Risto Mejide, quien, como siempre, quiso dar la nota y llamar la atención, intentando, además, mandarle un zasca a Ayuso que se quedó en nada.

Yo creo que voy a discrepar con vosotros. no es la primera vez que discrepo con mis compañeros, no es la primera vez que discrepo con Isabel Díaz Ayuso, pero en este caso, con vuestra actuación he sentido que faltaban muchas cosas: sincronía, coordinación, colocación muchas veces… y esto es una final. Aquí no se permiten los errores.