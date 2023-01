Amenazas, reproches y chulería: tensísimo cara a cara entre Joaquín Prat y Alba Carrillo

Alba Carrillo ha vuelto a la tele y no ha dejado títere con cabeza

Tras su supuesta noche de pasión con su compañero (casado y con hijos) Jorge Pérez, Alba Carrillo fue la nueva estrella de Mediaset. Tan polémica como rentable, la modelo fue el centro de atención de todos los espacios de Telecinco.

Teniendo en cuenta la repercusión de su ‘aventura sexual’ con su compañero de ‘Ya es mediodía’, Telecinco quiso a Alba hasta en la sopa. Por ello, la modelo fue protagonista de ‘Mediafest’ el viernes 9 de diciembre de 2022 y del ‘Deluxe’ al día siguiente.

Fue precisamente en ‘Sábado Deluxe’ donde Alba habló mucho de su noche de pasión con Jorge Pérez e incluso se pronunció sobre el tamaño del pene del que fue concursante de ‘Supervivientes’, algo que escandalizó al presentador de ‘Ya es Mediodía’ Joaquín Prat:

El 10 de enero de 2023, Alba regresó a ‘Ya es mediodía’ y lo primero que hizo fue enfrentarse al presentador, Joaquín Pratt, por sus comentarios:

Yo no he hablado nunca del pene de nadie, ni de las relaciones con nadie… Yo tengo un hijo y me ha dolido por parte de mis compañeros… Esa pregunta no me la llegan a plantear porque me niego a que me la planteen.

Alba dijo estar molesta con el trato que le habían dado algunos compañeros y explicó que ella no había sido la que se había pasado de frenada

Me han molestado cosas, que es verdad que yo me he sentado y he hablado… Yo no fui la primera en hablar, se me ha tachado de pasarme de frenada y a mí me parece que pasarse de frenada es emitir imágenes de una fiesta privada, me parece pasarse de frenada mandar burofax…

La publicidad se paga y porque yo llevo en el Fresh desde el primer día”,