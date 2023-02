¿No sabes qué ver en plataformas? Te recomendamos el thriller del momento

Esta es de esas series que merecen la pena y desde el 24 de febrero de 2023 ya está disponible entera en Movistar+.

No hay día que no me llame un amigo o conocido para preguntarme qué le recomiendo ver. Se supone que hay mil opciones pero es complicado acertar. Siempre quieren algo que les entretenga y para eso no hay nada mejor que un buen thriller, pero ¿cuál? Hay millones en plataformas.

De las últimas novedades recomiendo, encarecidamente, ‘Sospechoso’, un thriller lleno de giros inesperados, protagonizado por Aidan Turner (‘Poldark’, ‘El Hobbit’), que interpreta a un eminente psicólogo que parece tener la vida perfecta: una familia estupenda y una exitosa carrera profesional. Cuando colabora con la policía como asesor en un caso de asesinato, un giro inesperado de los acontecimientos hace que el propio Joe se convierta en el principal sospechoso del crimen.

Para The Guardian, ‘Sospechoso’ es «un thriller entretenido y sádico, con muy buenas interpretaciones».

De los productores de ‘Los crímenes de Pembrokeshire’, ‘Line of Duty’ y ‘Vigil: conspiración nuclear’, la serie (de cinco episodios) está disponible completa a partir del jueves 24 de febrero de 2023 en Movistar Plus+.

Sinopsis

El veterano policía DI Vince Ruiz (Shaun Parkes) y su joven compañera DS Riya Devi (Anjli Mohindra) investigan la extraña muerte de una joven. Como autor de éxito, la opinión del psicólogo Joe O’Loughlin (Aidan Turner) es muy solicitada y, cuando se encuentra con la sargento Devi, se muestra dispuesto a ofrecer su ayuda. Sin embargo, a medida que avanza la investigación se demuestra que Joe tal vez conozca a la víctima mucho mejor de lo que dice, lo que provoca que todas las sospechas recaigan sobre él. Para más inri, a Joe le acaban de diagnosticar la enfermedad de Parkinson, lo que podría explicar su comportamiento. Conocido por saltarse las normas, ¿tiene Joe algo más que ocultar?

El equipo

Basada en ‘Sospechoso’, el bestseller del escritor australiano Michael Robotham, el guion corre a cargo de Peter Berry (‘Gangs of London’, ‘The Last Enemy’, ‘Principal sospechoso: el último testigo’). Los tres primeros episodios están dirigidos por James Strong (‘Vigil’, ‘Liar’, ‘Broadchurch’) y los dos episodios finales por la noruega Camilla Strøm Henriksen (‘Phoenix’, ‘Occupied’, ‘The Truth Will Out’).