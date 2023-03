Bárbara Rey revienta ‘El Hormiguero’: la ‘mano negra’ de Mediaset y más intimidades sobre Juan Carlos I

Bárbara Rey está viviendo una segunda edad dorada televisiva.

Tras ‘Cristo y Rey’, serie de AtresPlayer Premium que ficciona la relación de la vedette con Ángel Cristo, una entrevista en ‘Viajando con Chester’ (Cuatro) que hizo estupendas audiencias, Rey se pasó el 7 de marzo de 2023 por ‘El Hormiguero’ para presentar ‘Una vida Bárbara’, docuserie de Atresmedia sobre su vida que se emitirá en breve.

Ahora, la actriz ya no tiene miedo y pregona a los cuatro vientos intimidades de su vida, sobre todo en lo relacionado con Juan Carlos I.

Y es que la relación entre Bárbara y el rey emérito parece que no tiene fin porque cada vez que la entrevistan se saca una ‘intimidad de la manga’.

Es más, sigue creyendo Bárbara Rey que su relación con el monarca continúa haciéndole daño profesionalmente.

La madre de Sofía Cristo no quiso dejar de hablar de Telecinco ante Pablo Motos (quien parecía encantado de ‘darle’ a la competencia):

Pero lo curioso es que, después de la mencionada entrevista en el ‘Chester’ , Bárbara es ya persona non grata en Mediaset. ¿Por qué? Según ella:

Ellos solo presumen de lo que dicen, menos ahora que no me nombran, porque es curioso que después de haber ido a un programa extraordinario, tanto por Risto como por mí, ya no tengo cabida en esa cadena. Se demuestra que sigue la estela de los vetos, que provienen de donde provienen. ¿De quién eran las amistades peligrosas? Las amistades peligrosas sabemos muchos cuáles eran, algunas están aquí y otras se fueron pero tienen descendencia.

¿Está insinuando que la nueva directiva de Mediaset, con Borja Prado a la cabeza, la ha vetado por contar (por enésima vez) sus intimidades con el rey emérito? Podría ser pero antes, un detalle: Mediaset, ante su crisis de audiencia, ha decidido cambiar de modelo televisivo y ha vetado a muchos personajes del corazón (la entrega del ‘Chester’ estaba grabada mucho antes de su emisión).

Obviamente, la murciana volvió a hablar de su relación con el emérito y le contó a Pablo Motos cómo se conocieron.

Me llamó por teléfono. Yo estaba haciendo una película y un día que volvía de rodar, una amiga mía que se llama Charo y vive en Canarias me dijo: ‘Bárbara, que ha llamado uno que dice que es el rey y ha preguntado por ti’. Y yo le dije: «Vamos a dejarnos de gilipolleces porque vengo agotada, vengo hecha polvo y el otro día me hicieron una broma también haciéndose pasar por otra persona’. Yo tenía muchos compañeros que imitaban y que no se atrevían porque estaba prohibido imitar públicamente a determinados personajes.

La primera conversación, poco menos que lo mandé a la mierda porque creía que era un cómico que me estaba haciendo una broma. Entonces me dijo: ‘Como no me crees, toma este número de teléfono, llama y pregunta por mí, por Su Majestad el Rey’. Y efectivamente, llamé y era él