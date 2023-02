Mentiras ‘reales’: lo que dijo Bárbara Rey en el ‘Chester’ sobre Juan Carlos I no se lo cree nadie

Bárbara Rey está viviendo una segunda época dorada gracias a contar su historia. Eso sí, la suya, con todo lo que eso implica. Es decir, es ‘su’ versión, que te la creas o no es cosa tuya.

La serie’ Cristo y Rey’ -ahora en AtresPlayer Premiun-una serie documental dedicada sólo a ella-también en la misma plataforma-y, el 14 de febrero de 2023, una entrevista en ‘Viajando con Chester’ (Cuatro): Bárbara Rey vuelve a estar de moda.

De hecho, el programa presentado por Risto Mejide en Mediaset marcó máximo de audiencia con un buen 13,7% y 1.451.000 espectadores. Y todo gracias al morbo ue se nos prometió.

Aunque ella no quería que toda la charla se centrase en su relación con el rey emérito, Juan Carlos de Borbón, al final sí fue el tema estrella de la entrevista.

Mucho se ha hablado de las cintas de Bárbara Rey, de cómo, supuestamente, grabó al mérito durante sus encuentros íntimos para luego chantajearle y así recibir grandes cantidades de dinero público.

La versión que le dio la vedette a Risto Mejide era, obviamente, bastante ‘beneficiosa’ para ella.

¿Por qué grabó a Juan Carlos I? Según ella, lo hizo pero porque sabía que a su vez ya los estaban grabando.

A él le gusta hablar mucho y yo muchas veces le he cortado. Conmigo ha hablado de todo, pero no está grabado.

Lo hice por muchas cosas que pasaron entre los dos. Su mal comportamiento. A nosotros nos habían grabado donde nos veíamos. Una mala amiga me aconsejó que le grabara. No tengo grabaciones de años de él ni mucho menos.

Sin embargo, negó que lo hubiese chantajeado. ¿Eso es creíble? No demasiado, sobre todo cuando admitió que:

Si alguna vez ha utilizado dinero público es problema de él.

Le dije que necesitaba ayuda porque era madre divorciada y mi exmarido, Ángel Cristo, no me pasaba ni un duro y yo tenía hijos que mantener.

No le pedí dinero, tan solo dejé entrever que me hacía mucha falta. Pero no ha servido de nada. Como el que oye llover.

Yo tenía que mantener a mis hijos y sacarlos adelante. Y él no hizo lo más mínimo.

Él no se portó nada bien conmigo, se portó muy mal. Me perjudicó enormemente a nivel profesional.

Solo sé que me puse a trabajar, cosa que estaba intentando desde hace tiempo. El dinero que yo cobraba era público, porque era de televisión pública. Pero si alguna vez hubo algo que saliera de los fondos, yo lo desconozco por completo.