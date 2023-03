Kike Sarasola cuenta su verdadera relación con Ayuso y desmiente las ‘chorradas’ podemitas

Kike Sarasola ha cerrado muchas bocas al contar la verdad sobre lo que le une a Isabel Díaz Ayuso.

El 21 de marzo de 2022, el empresario Kike Sarasola fue uno de los invitados ‘Viajando con Chester’

El creador de la cadena de hoteles ‘Room Mate’ habló de la estancia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el confinamiento, en una de sus ‘suites’ de lujo en la capital española.

Miguel Ángel Rodríguez, su número dos, me llama y me dice ‘Kike, necesito un apartamento para la presidenta., vive en un piso de sesenta metros cuadrados en Chamberí y solamente lo que le queremos poner es televisiones y eso para que ella pueda hacer su trabajo ya que no cabe. Necesito que tenga garaje para su seguridad.

’Me dijo: ‘ella lo va a pagar personalmente de su dinero, porque no quiere ir a ningún edificio público, aparte no tenemos residencia para la presidenta. Lo va a pagar de su dinero, hazme buen precio’. Empezamos a regatear, el apartamento estaba a 120 y le dije va 70 al día. Cuando se enteró la prensa me decía enséñame la factura, cosa que no podía hacer por protección de datos.