Carlo Costanzia planta cara a Mar Flores: una noche de confesiones y reencuentros en ‘¡De Viernes!’

La última entrega de ¡De Viernes! no dejó indiferente a nadie.

Carlo Costanzia di Costigliole, exmarido de Mar Flores y padre de su hijo mayor, acudió al plató visiblemente molesto para responder, punto por punto, a las acusaciones vertidas en las memorias de la modelo.

Las cámaras captaron a un Costanzia indignado, firme en su propósito de desmontar lo que él considera “falsedades” y “una falta de respeto”, especialmente sobre episodios delicados como denuncias por malos tratos y el polémico traslado de su hijo a Italia sin consentimiento materno hace más de veinte años.

Durante la entrevista, Costanzia se mostró sereno pero rotundo.

No solo negó los hechos narrados por Mar Flores, sino que anunció su intención de emprender acciones legales para defender su honor y el de su familia.

La tensión fue palpable cuando recordó los momentos más difíciles del matrimonio, revelando detalles inéditos que sorprendieron tanto a colaboradores como a espectadores.

Una fiesta inesperada y los ecos familiares

Uno de los puntos calientes de la noche fue el debate sobre el distanciamiento entre Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia Jr.. Varios medios han señalado una brecha entre ambos, alimentada tras la aparición pública del joven junto a su padre en el 60 cumpleaños de Terelu Campos. En la fotografía viral posan juntos Carlo, su nuera Alejandra Rubio, Terelu y otros rostros conocidos del corazón español. La reacción de Mar Flores ante este posado ha sido objeto de especulación y análisis, intensificando la controversia familiar.

En la mesa del programa, colaboradoras como Ángela Portero, Lydia Lozano o Antonio Rossi aportaron diferentes perspectivas sobre la relación madre-hijo y las secuelas mediáticas de las memorias publicadas por Mar Flores.

Reencuentro televisivo: Rocío Flores y Olga Moreno

La noche no fue solo para Carlo Costanzia. El programa también reunió en directo a Rocío Flores y Olga Moreno, dos figuras clave del universo Supervivientes. Tras un tiempo distanciadas, ambas participaron en la mesa de debate sobre la última hora de Supervivientes All Stars, compartiendo imágenes inéditas y reflexiones sobre su relación personal.

Rocío Flores se mostró especialmente tajante respecto a los comentarios sobre su familia: “Mi padre no ha hablado mal de sus hijos, mi madre sí”, afirmó durante el programa, dejando claro dónde se posiciona en el conflicto familiar que tanto ha marcado su vida pública. El reencuentro fue seguido con expectación por los seguidores del formato y generó numerosos comentarios en redes sociales.

Curiosidades y datos locos del plató

El plató reunió más de cinco generaciones mediáticas: desde aristócratas italianos hasta influencers como Alejandra Rubio.

El cumpleaños de Terelu Campos se convirtió en el inesperado epicentro del salseo familiar, con hasta cuatro portadas en prensa rosa dedicadas al posado conjunto.

Carlo Costanzia padre ha anunciado públicamente que leerá las memorias de Mar Flores “solo para desmontarlas punto por punto”.

Rocío Flores y Olga Moreno protagonizaron uno de los reencuentros más esperados tras meses sin verse en televisión.

Ranking: Los momentos más polémicos de la noche

Desmentido público: Carlo Costanzia niega las acusaciones por malos tratos narradas por Mar Flores. Anuncio legal: El aristócrata italiano revela que tomará medidas judiciales para protegerse. Posado viral: La foto en el cumpleaños de Terelu Campos revoluciona redes sociales. Reencuentro tensionado: Rocío Flores y Olga Moreno debaten cara a cara después del distanciamiento. Colaboradores al ataque: Ángela Portero y Lydia Lozano cuestionan la versión oficial tanto del padre como de la madre.

El pulso mediático continúa

A día de hoy, 20 de septiembre de 2025, el cruce entre las versiones familiares no muestra signos de agotamiento. Los seguidores del corazón español han convertido este conflicto en uno de los debates más seguidos tanto en platós como redes sociales. Mientras tanto, ¡De Viernes! sigue apostando por dar voz directa a los protagonistas para esclarecer lo que es verdad y lo que forma parte del relato mediático.

La televisión demuestra una vez más su poder para conectar historias personales con audiencias masivas, transformando cada confesión y cada enfrentamiento en un fenómeno social. La próxima entrega promete nuevas revelaciones, pero pocos dudan ya que el choque entre Carlo Costanzia y Mar Flores marcará un antes y un después en la crónica rosa nacional.