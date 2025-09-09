Mar Flores carga contra Motos en su noche más tensa en ‘El Hormiguero’: entre verdades, tabúes y una vida de película

No fue sensillo.

Tampoco cómodo.

El plató de El hormiguero suele ser un espacio de confidencias, humor y complicidad, pero la visita de Mar Flores este lunes elevó la tensión a niveles poco habituales. La modelo y empresaria, que acaba de publicar su esperada autobiografía Mar en calma, acudió para hablar de su libro… y acabó protagonizando uno de los momentos más comentados del curso televisivo.

La conversación arrancó distendida, con un repaso a su carrera y anécdotas personales.

Sin embargo, bastó que Pablo Motos rozara uno de los asuntos más delicados de la vida de Mar para que la atmósfera se electrificara.

La presentadora zanjó con un contundente aviso: “Te vas a meter en un lío. Está penado legalmente”, cortando en seco cualquier intento del presentador por profundizar en ese tema tabú.

El tabú legal: ¿de qué no se puede hablar?

La reacción de Mar Flores no es gratuita. En las últimas décadas, su vida ha sido objeto de polémicas judiciales y mediáticas, especialmente por el conflicto por la custodia de su hijo mayor, Carlo Costanzia, con su primer marido. En sus memorias revela episodios oscuros: presunto maltrato, campañas públicas para desacreditarla como madre e incluso la sustracción internacional del menor, que fue localizado en Turín gracias a la ayuda inesperada de Alessandro Lequio. Estas vivencias han marcado su relación con los medios y explican por qué cualquier referencia directa a estos episodios sigue siendo terreno minado.

No es la primera vez que alguien advierte en televisión sobre las consecuencias legales de traspasar ciertos límites. El derecho al honor, la intimidad y la protección frente a informaciones injuriosas han motivado sentencias históricas en España. El propio gesto de Flores evidencia hasta qué punto sigue vigente el temor a que las palabras mal medidas se conviertan en munición judicial.

Mar en calma: una autobiografía para cerrar heridas

Mar en calma aterriza en las librerías como un testimonio sincero y sanador para quien durante años ha sido protagonista involuntaria de titulares sensacionalistas. Como ella misma afirma: “Durante años he callado, ahora me siento fuerte”. En el libro expone sin tapujos tanto sus logros como sus caídas, incluyendo los peores momentos tras su separación —cuando llegó a estar ingresada en la UVI tras una intoxicación— o cómo fue señalada socialmente por ir al psicólogo en una época donde pedir ayuda era sinónimo de locura.

En sus páginas, Mar Flores reconoce el papel clave que tuvo la red de apoyos inesperados y no oculta la gratitud hacia figuras como Lequio, a quien siempre recordará por ayudarle a reencontrarse con su hijo.

La nueva Mar Flores: abuela joven y reconciliada

A día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Mar Flores se muestra en público como una mujer renovada. Con 56 años presume —sin complejos— de ser abuela primeriza gracias a su hijo Carlo y su pareja, Alejandra Rubio. Aunque admite que enterarse del nacimiento fue “impactante” por la situación judicial del padre —que cumplía condena— hoy celebra ese giro vital con satisfacción y sin rencores.

En lo sentimental también ha habido sobresaltos recientes: tras romper con su último novio, Elías Sacal, Mar rehúye el drama mediático y apuesta por priorizarse a sí misma y disfrutar del momento con sus hijos Mauro, Beltrán y los mellizos Bruno y Darío.

Datos locos y curiosidades sobre Mar Flores

De joven llegó a trabajar como figurante antes de triunfar como modelo internacional.

Su debut televisivo fue accidentado: olvidó el guion durante un programa en directo… ¡y aún así recibió ofertas!

Es una apasionada del arte contemporáneo; colecciona piezas desde hace más de veinte años.

Durante años sufrió ataques públicos basados en bulos sobre su vida personal —desde supuestas adicciones hasta rumores sobre vídeos íntimos nunca probados—.

Uno de sus mayores apoyos durante las crisis fue el empresario Javier Merino , padre de cuatro de sus hijos.

, padre de cuatro de sus hijos. Como abuela primeriza confiesa que aún está aprendiendo “a no malcriar demasiado” al pequeño.

El poder catártico (y comercial) del prime time

El paso por El hormiguero confirma el magnetismo mediático que sigue teniendo tanto el formato como su invitada. La entrevista ha arrasado en audiencia —superando los tres millones según primeras estimaciones— y ha disparado las reservas anticipadas del libro. No es casualidad: la televisión sigue siendo el escenario donde se dirimen los grandes relatos personales del siglo XXI.

Más allá del morbo o el conflicto puntual, lo ocurrido anoche pone sobre la mesa cuestiones clave sobre los límites éticos y legales del entretenimiento actual. ¿Hasta dónde puede llegar un presentador? ¿Qué derechos prevalecen cuando el pasado es tan doloroso como público? Preguntas abiertas para una industria donde cada confesión puede convertirse en titular… o en sentencia.

La historia personal de Mar Flores, marcada por luces y sombras, demuestra que incluso quienes han vivido bajo el foco más implacable pueden reinventarse, tomar las riendas y contar su propia versión. Y si hay algo seguro es que ni la televisión ni sus protagonistas dejan nunca indiferente al espectador español.