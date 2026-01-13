El mangazo televisivo del año: Marc Giró deja RTVE y se pasa a laSexta

Este martes 13 de enero, Late Xou con Marc Giró regresa a La 1 después de las vacaciones navideñas, pero la gran noticia va más allá.

Marc Giró, el presentador catalán que ha hecho vibrar al público en prime time, deja RTVE para fichar por Atresmedia. El grupo líder ha confirmado que está trabajando en un nuevo formato para laSexta, previsto para 2026, que será producido por su propia compañía, Minuto de Barras. Este cambio se produce justo cuando Giró está grabando sus últimos programas para la televisión pública, cerrando así una etapa que comenzó en 2023.

El regreso de Late Xou esta noche promete sorpresas. Habrá entrevistas grabadas previamente con figuras como Sonia y Selena, cuando aún eran un dúo, aunque ahora Sonia Madoc participa en GH Dúo; también estará Boris Izaguirre, quien no podrá referirse a la detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump; y la actriz argentina Camila Sosa Villada. Esto sucederá después de La Revuelta de David Broncano. Desde RTVE, agradecen su contribución y le desean lo mejor mientras Giró graba dos entregas más para despedirse.

Nacido en Barcelona en 1974, Marc Giró es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Su trayectoria combina periodismo, radio y televisión. Comenzó como redactor en un programa de Jordi González en TV3, fue editor de moda en Marie Claire, y es conocido por su ironía en Està Passant (TV3) así como su magacín Vosté primer en Rac1. Ha sido galardonado con el Premi Nacional de Comunicació y el Premio Ondas en 2023. Rechazó presentar La familia de la tele en RTVE, e incluso se le consideró para las Campanadas.

Con su regreso a Atresmedia, vuelve a sus raíces. Antes colaboró en programas como Zapeando, Espejo Público, y presentó las precampanadas de Feliz Año Neox. Su nuevo espectáculo en laSexta mantendrá ese toque humorístico, con una mirada cómica hacia la actualidad, al igual que lo hacía Late Xou. Compartirá pantalla con figuras como El Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Jordi Évole, entre otros grandes nombres del canal. Este nuevo proyecto coincide con el 20º aniversario de la cadena, que se celebrará en marzo.

Late Xou ha sido todo un éxito desde su lanzamiento. Nació el 15 de enero de 2023 en catalán para el público de Catalunya a través de La 1, pasó a emitirse en castellano en octubre del mismo año por La 2, y luego dio el salto al prime time los martes tras La Revuelta. Logró una media del 12% de cuota, convirtiéndose en líder algunas noches y alcanzando los primeros puestos en la plataforma digital RTVE Play durante 2024. Bajo la dirección de José Pablo López, el programa se consolidó pese a interrupciones como las ocurridas durante abril y Navidad.

Las negociaciones para su renovación fueron complicadas. Terminaron sin noticias durante Semana Santa 2025, momento en que Giró comentó: «La pelota no está en mi tejado», añadiendo con humor: «Si Mediaset me pone 400 millones, me voy». Finalmente, el acuerdo se cerró en agosto de 2025, aunque había ofertas dando vueltas tanto desde TV3 como desde Atresmedia. Al final, el proyecto privado resultó ser el vencedor.

Aquí van algunas curiosidades sobre este singular presentador:

Se le apoda «cabaretero de ascensor» por su humor ágil e inesperado.

Combina su labor televisiva con una radio diaria en Rac1 , donde también escribe para Diari Ara.

, donde también escribe para Diari Ara. Su productora, Minuto de Barras , es responsable del nuevo show que fusionará el late night catalán con el nacional.

, es responsable del nuevo show que fusionará el late night catalán con el nacional. Hubo pausas inusuales durante Late Xou: Navidad estuvo ocupada por los fracasos Dra. Fabiola Jones y Hasta el fin del mundo.

Esta noche habrá entrevistas surrealistas: veremos a Sonia participando en GH Dúo mientras emiten su conversación previa a la separación del dúo.

Para los amantes de las cifras, aquí hay un vistazo a algunos fichajes televisivos destacados que han revolucionado las parrillas:

Ranking Fichaje De A Impacto 1 Marc Giró RTVE laSexta Nuevo show 2026, éxito 12% cuota 2 David Broncano Movistar+ RTVE (La Revuelta) Líder prime time 3 Andreu Buenafuente TVE Atresmedia (En el aire) Icono late night 4 Jordi Évole laSexta Independiente Formatos salvavidas

Este cambio radical para Giró deja a la programación de martes sin su estrella principal y refuerza las apuestas creativas de laSexta por talentos singulares. Su retorno a Atresmedia promete ser un regreso triunfal con un formato que seguramente traerá risas e ironía a partir de 2026. La televisión española siempre tiene algo nuevo bajo la manga.

Mientras hoy graba sus despedidas para La 1, su mirada ya está fija hacia laSexta.