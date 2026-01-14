Jesús Vázquez da con la ‘clave’ del bajón de las audiencias en Telecinco

Jesús Vázquez, el presentador gallego que ha dejado su huella durante tres décadas en Telecinco, ha hablado sin pelos en la lengua en una reciente entrevista en RNE.

Se siente menospreciado tras varios meses sin proyectos, a pesar de contar con un contrato millonario, y no duda en señalar la crisis que atraviesa la cadena privada. Ahora, al frente del Benidorm Fest 2026 en RTVE, recupera su entusiasmo y establece un paralelismo con el éxito de Silvia Intxaurrondo en La 1.

Durante su conversación con Carolina Ferre y Samanta Villar en L’Entrellat de Radio 4, Vázquez expone las razones de su salida.

«Me sentía poco valorado y poco utilizado. Tenía un contrato exclusivo hasta junio del año pasado y estuve meses sin hacer nada», confiesa. Asegura que siempre estuvo dispuesto a trabajar: «Chicos, usadme, utilizadme, exprimidme, quiero estar activo». Nunca rechazó una propuesta de Mediaset: «Nunca es nunca».

La herida abierta por las audiencias en Telecinco

El presentador no elude el tema candente: las bajas audiencias de Telecinco. «Los números son evidentes cada mañana. Deberían reflexionar sobre el problema que enfrentan, que ahora es bastante serio», afirma. Reconoce que la cadena «parece haber perdido un poco el rumbo», aunque subraya que «siempre será mi casa».

Establece una comparación con RTVE y elogia a Silvia Intxaurrondo, quien logra un 20% de share diario en La hora de La 1. «La gente confía en la información que ofrece y percibe que es veraz». Defiende una televisión sin discursos: «No necesito que nadie me predique ni me indique lo que debo pensar. Solo dame la noticia, los datos, la verdad, y yo formaré mis propias opiniones». Muchos interpretan esto como una crítica a estilos como el de Ana Rosa Quintana.

Las cifras respaldan su análisis. En 2025, Telecinco promedió un 9,5% de share, marcando un mínimo histórico en cuatro años. El lunes 12 de enero, ¡Allá tú! con Juanra Bonet comenzó con un 7,5% de cuota y 774.000 espectadores, cifras similares a las del programa Agárrate al sillón de *Eugeni Alemany, que acababa de concluir.

Programa Cuota (%) Espectadores ¡Allá tú! (estreno) 7,5 774.000 Agárrate al sillón (anterior) Similar – Media Telecinco 2025 9,5 Mínimo histórico

Su salida de Mediaset: una decisión propia

Fue el propio Vázquez quien se puso en contacto con RTVE. Habló con el director general Sergio Calderón para solicitar el cambio: «Creía que era el momento adecuado». Durante la rueda de prensa del Benidorm Fest 2026, evitó mencionar a Telecinco: «No pienso decir su nombre. No me gusta hablar del pasado». Se refería a ella como «otra cadena» y concluyó: «Estoy contento en Televisión Española y no me vais a sacar de ahí».

Su etapa en Mediaset terminó «por razones que no logro entender». Participó en Bailando con las estrellas fuera del contrato, actuando «de buena fe y con buena voluntad». Ahora, sin exclusividad en RTVE, planea asumir más proyectos. Ha recuperado la ilusión perdida: «En TVE, he vuelto a encontrar la ilusión que había extraviado».

La marcha de Vázquez simboliza una crisis profunda. La cadena ha perdido figuras históricas mientras él observa desde fuera cómo aquella empresa que le brindó tanto intenta reencontrarse. Su sinceridad resuena porque no busca titulares; cuando habla, toda la industria escucha.

Reflexiones sobre ¡Allá tú! y Juanra Bonet

Acerca del regreso de ¡Allá tú! por las tardes en Telecinco, Vázquez mezcla afecto con distancia. «Solo espero que lo cuiden y lo quieran como yo lo hice». Reconoce: «Me da un poco de pena. No lo voy a ver, ya os lo digo». Le desea suerte al equipo y a Gestmusic, a quienes conoce bien; este formato ha sido clave para su carrera.

La audiencia ya se ha pronunciado sobre el estreno. Con un 7,5%, hereda problemas propios del horario. Muchos espectadores critican la ausencia de Vázquez y los cambios realizados. Por su parte, Juanra Bonet, quien ha pasado de Atresmedia a Mediaset, también recibe críticas por esta transición. En redes sociales, Vázquez dejó un mensaje claro: «Que os vaya muy bien, eh. Ánimo. Lo digo sinceramente; amo ese programa».

Vázquez en ¡Allá tú!: Un pilar fundamental de su trayectoria.

en ¡Allá tú!: Un pilar fundamental de su trayectoria. Estreno con Bonet : Un bajo 7,5% share para esta franja horaria.

: Un bajo 7,5% share para esta franja horaria. Reacciones: Críticas por su ausencia.

Contexto de su nueva etapa en RTVE

En el próximo festival del Benidorm Fest 2026, compartirá escenario con nombres como Inés Hernand, Javier Ambrossi y Lalachus. Aunque España no participará en Eurovisión 2026 debido a la presencia de Israel, el festival continúa adelante. Para él, RTVE representa una televisión “avanzada y democrática”. Su salto cierra un círculo; ha trabajado prácticamente en todos los medios menos en la pública.

El mundo televisivo debate sobre su salida; representa el final de una era en Mediaset donde las audiencias caen drásticamente y los veteranos son despedidos o se marchan. La cadena intenta revivir programas antiguos como El precio justo con Carlos Sobera tras haber sido cancelado antes por sus bajos datos. Aunque no ataca directamente a Mediaset, sus palabras invitan a la reflexión.

Sus declaraciones llegan justo cuando estamos inmersos en 2026, con Telecinco tocando fondo. Él se muestra feliz dentro de RTVE mientras observa hacia adelante. La televisión privada necesita encontrar un nuevo rumbo; algo que él deja claro desde fuera.

Con sinceridad cruda, Jesús Vázquez cierra esta etapa diciendo que Telecinco debe mirarse al espejo si realmente desea volver a brillar.