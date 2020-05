Ferreras elogia a un alcalde socialista y hace el ridículo: «Le han informado mal»

Las televisoras al servicio del ‘pablosanchismo’ y sus bulos están más al rojo vivo que nunca.

El programa homónimo de ‘laSexta’ ha demostrado una vez más que lo de «más periodismo» en realidad es más desinformación, todo cortesía de Antonio García Ferreras, que por lo visto comenzó esta semana como terminó la pasada, con el pie izquierdo.

El periodista –que parece estar pasándola mal porque Martínez-Almeida y Díaz Ayuso (PP) han recibido muy buena crítica por su gestión ante el COVID-19– este lunes 4 de mayo de 2020 entrevistó al alcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, e intentó hacerlo quedar como toda una referencia de gestión respecto de la aplicación de tests, pero la jugada le salió muy mal.

«Me dicen que usted es de los primeros, que ese ayuntamiento es de los primeros en realizar tests, ¿cómo lo han hecho?«, preguntó Ferreras sintiéndose orgulloso del burgomaestre del PSOE, dejando claro además que su pregunta tenía muy buen basamento, «usted sabe que conozco la ciudad (Valladolid), que tengo amigos y que hemos vivido allí». Pero poco le duro el intento, cuando el propio alcalde tuvo que desmentir semejante bulo inmediatamente.

«No, pues le han informado mal», expresó Puentes, a quien no le quedó más remedio que explicar que su trabajo ha sido más bien de colaboración con la Junta de Castilla de León para intentar frenar epidemia del coronavirus.

«Nosotros tenemos una orden de la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León en las que se no prohibe a los ayuntamientos realizar tests de nuestro personal, lo que estamos haciendo en coordinación con la autoridad sanitaria en nuestro territorio es ofrecerle personal del Ayuntamiento de Valladolid, policías, bomberos, etcétera, para que los incluya dentro su programa de realización de tests, pero nosotros no estamos realizando tests», sentenció.

Como explicó el también portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, el ayuntamiento que dirige ha puesto su personal a la orden de la Junta de Castilla de León, que, como autoridad sanitaria, es la encargada de definir quienes pueden realizar y supervisar los tests. En este sentido, informó que ya se han realizado pruebas a todo el personal de la policía y del cuerpo de bomberos, añadiendo que los próximos serán los trabajadores del servicio a domicilio y los trabajadores de las depuradoras, pero «todo supervisado por la autoridad sanitaria».

La mala racha de ‘Al Rojo Vivo’

Lo que hemos visto este lunes parece ser una mala racha del el directivo de laSexta, que el pasado jueves también tuvo un resultado no deseado cuando entrevistó al profesor de Epidemias y Salud Pública de la Universidad de Harvard, Alvis García.

El experto en epidemias destacó dos de los errores –y sabemos que pudo haber dicho muchos más– que ha cometido Pedro Sánchez en la gestión de la pandemia, el primer desacierto que afloró en la entrevista fue el uso de las mascarillas, aunque en este sentido Sánchez reculó el pasado sábado, después de una semana de críticas como las del propio presentador Pablo Motos.

«Es un tema complejo y cultural, que los asiáticos lo utilizan bien, estaba escuchando que en un gimnasio van a utilizar la mascarilla y no sé cómo lo van a hacer, yo me imagino a la gente en Andalucía en verano con una mascarilla, no sé cómo lo van a hacer, no sé cómo va a poder ser», dijo al admitir que hay estudios para todos los gustos, pero siendo contundente al concluir que hay casos concretos en los que es necesario su uso.

«Lo mínimo que se podía hacer es que lugares como supermercados o lugares públicos donde estás encerrados en una estancia con gente, usar mascarillas, sí, ¿por qué no?», explicó en referencia al uso de las mascarillas como fórmula de prevención, a pesar de que Sánchez y su equipo de expertos han dejado este asunto al libre albedrío de los españoles.

Posteriormente, habló de su experiencia como experto en pandemias y dejó claro que «era cuestión de tiempo que llegara una», pero fue aún más contundente cuando afirmó que «lo que no estaba previsto era que reaccionáramos tan mal».