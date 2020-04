Felipe González se deshace en elogios ante el ‘popular’ Martínez-Almeida y acribilla al tándem Sánchez-Iglesias

El expresidente socialista, Felipe González, ha acudido este miércoles 8 de marzo al programa ‘Mas de Uno’ de Onda Cero, y desde allí ha dejado sus impresiones, nacionales e internacionales respecto del COVID-19.

González destacó la necesidad de que se renueven los Pactos de la Moncloa, pero hizo un llamado al Gobierno a que cuente con todos: «Con todo el mundo, no menospreciando a nadie… Nos lo exigen nuestros ciudadanos».

«Necesitamos voluntad para hacer unos Pactos de La Moncloa. Necesitamos que los líderes políticos fundamentales se pongan de acuerdo cediendo en posiciones… con una actitud de negociación, de diálogo permanente entre las fuerzas políticas», expresó.

En este sentido, Carlos Alsina trajo a colación el ejemplo del Alcalde de Madrid, Martínez-Alemeida, quien confesó que había consultado a Carmena y a otros exalcaldes de la capital española en relación con la pandemia, y le preguntó si Pedro Sánchez había hecho lo propio, ante esto el expresidente elogió, sin temor alguno, la labor del alcalde del PP.

«Permítame que le diga que me sorprende gratamente cómo el alcalde de Madrid se ha puesto al timón de la cosa, puede haber un punto en el que discrepe por su carácter, pero la verdad es que me ha sorprendido gratamente que este hombre esté al pie del cañón y que sea capaz de tener la humildad de contar con otros y de compartir la experiencia… y si me pregunta si me han consultado desde el Gobierno, le digo que a mi no, tampoco lo he pedido», expresó González.

Está claro que el exmandatario en ningún momento se ha sentido cómodo con la deriva de extrema izquierda que ha tomado el PSOE de Pedro Sánchez, y en este sentido ha destacado la «inexperiencia» del tándem Sánchez-Iglesias, por lo cual cree que es necesario la comunicación con los partidos de oposición y citó como ejemplo al Gobierno actual del Reino Unido.

«Los gobiernos se enfrentan con muchas dificultades. Nosotros además sumamos el factor de una cierta inexperiencia y de una crisis política que venimos atravesando desde hace cinco años. Justamente por eso se hace más necesario ponerse de acuerdo», expresó.

Respecto de la ineptitud demostrada por el Ejecutivo ante la crisis del coronavirus, el exmandatario afirmó que cree «que algunas decisiones no se hubieran tomado si se hubiera tenido en cuenta lo que ahora se sabe, no cabe duda», y en este sentido admitió que la dificultad de los miembros del Gobierno a admitir errores es “incomprensible”.

El presidente de España entre 1982 y 1996 no podía rehuir al debate ideológico respecto de la respuesta económica del Estado, y afirmó que «los que proponen que se rebajen los impuestos y al mismo tiempo están dispuestos a aumentar el gasto público y el endeudamiento, no tienen razón» además añadió que «los que creen que el Estado lo haría mejor que el sector privado, no tienen razón», por esta razón defendió la importancia de apuntar a la eficiencia, «necesitamos un Estado que no tenga grasa, pero que no se le vean los huesos».