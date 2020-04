Un científico de Harvard le rompe la entrevista a Ferreras culpando de dos errores gigantescos a Sánchez con el COVID-19

Antonio García Ferreras sigue empleándose a fondo desde ‘laSexta’ para dejar a Pedro Sánchez como el salvador de los españoles ante la pandemia del COVID-19.

A pesar de que la realidad es otra, el presentador de ‘Al Rojo Vivo’ continúa esforzándose día sí y día también, como lo hizo este 30 de abril de 2020, contando con los tertulianos habituales para exaltar la imagen del máximo líder, ese que decidió destinar unos 15 millones en subvenciones para que los medios contribuyan con lo realmente importante, la propaganda.

No obstante, el programa de este jueves probablemente no salió como quería el ‘parejo’ de Ana Pastor, cuando entrevistó al profesor de Epidemias y Salud Pública de la Universidad de Harvard, Alvis García.

El experto en epidemias destacó dos de los errores –y sabemos que pudo haber dicho muchos más– que ha cometido Pedro Sánchez en la gestión de la pandemia, el primer desacierto que afloró en la entrevista fue el uso de las mascarillas, el tema por el cual el pasado martes Pablo Motos sentenció al presidente socialista.

«Es un tema complejo y cultural, que los asiáticos lo utilizan bien, estaba escuchando que en un gimnasio van a utilizar la mascarilla y no sé cómo lo van a hacer, yo me imagino a la gente en Andalucía en verano con una mascarilla, no sé cómo lo van a hacer, no sé cómo va a poder ser», dijo al admitir que hay estudios para todos los gustos, pero siendo contundente al concluir que hay casos concretos en los que es necesario su uso.

«Lo mínimo que se podía hacer es que lugares como supermercados o lugares públicos donde estás encerrados en una estancia con gente, usar mascarillas, sí, ¿por qué no?», explicó en referencia al uso de las mascarillas como fórmula de prevención, a pesar de que Sánchez y su equipo de expertos han dejado este asunto al libre albedrío de los españoles.

Posteriormente, habló de su experiencia como experto en pandemias y dejó claro que «era cuestión de tiempo que llegara una», pero fue aún más contundente cuando afirmó que «lo que no estaba previsto era que reaccionáramos tan mal».

El directivo de ‘laSexta’ intentó reconducir el tema, enfocándolo desde el punto de vista geográfico, y preguntó si esto era por «prejuicio político o científico» después de nombrar diferentes países asiáticos.

Pero ya en ese punto el científico se le había salido del carril: «Yo creo que fue por el coste político», expresó García.

«Yo creo que lo que más ha pesado es el coste político, el coste político de tomar esas decisiones, hay que tener una democracia muy solida, un partido que esté muy empoderado para que sea capaz de tomar estas decisiones de meter a un país en cuarentena, está claro que nuestro país no ha sabido leerlo, por distintos motivos», explicó.

A pesar de que matizó sus palabras, afirmando que «cualquier partido político español habría hecho lo mismo», ya era tarde, porque nunca podremos saber qué hubiese hecho Casado, Abascal o el propio Mariano Rajoy y tampoco viene a cuento, ya que España es el país con más muertes por millón de habitantes y los sanitarios españoles los más contagiados del mundo, no hay truco aquí, tampoco teníamos que ser los peores.

Lo que si sabemos es cómo lo hizo Alemania, Grecia o Portugal. Un punto al cual no quiso entrar el profesor García, el resultado de la entrevista hubiese sido aún peor, a estas alturas todos conocen que el confinamiento es una respuesta tardía por no haber aplicado una política preventiva como la llamada «test, test, test».

Ya en un plano más informativo el experto ha dejado claro que habrá otros virus, que han existido otros cuatro en los últimos diez años, y para concluir destacó que con el coronavirus «hemos tenido suerte».