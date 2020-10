Salvaje enfrentamiento entre Susanna Griso y la negacionista que sale de fiesta sin mascarilla: «¡Incauta, no nos das un duro más!»

Mónica es una de esas jóvenes negacionistas que sale de fiesta sin mascarilla a pesar de la pandemia por coronavirus. Ella tiene 21 años, vive en Talavera y su opinión ha llegado a los medios de comunicación después de que alardeara de no llevar este elemento que se ha vuelto esencial en nuestras vidas para frenar los contagios por coronavirus.

De hecho, ya en la tarde de este 26 de octubre de 2020 tuvo un encontronazo con Joaquín Prat en Cuatro, llegando a confesarle que las críticas le «resbalan». Un día después de este festival de despropósitos, la joven habló para ‘Espejo Público’ (Antena 3), donde tuvo un rifirrafe con la presentadora del espacio, Susanna Griso.

🔴DIRECTO| Mónica nos cuenta que acude a fiestas sin mascarilla: «Yo digo lo que muchos jóvenes piensan, las discotecas sí se cierran, pero los bares siguen abiertos. Está mal el botellón, pero que en un bar todos cojan patatas del mismo bol, no»#27OctubrESp pic.twitter.com/Tvgz49VmuW

«He sido la tonta o la lista diciendo lo que muchos jóvenes piensan. En febrero te decían que la mascarilla no protegían, si veías a una persona con mascarilla pensabas que eran un loco o un enfermo. Nos han hecho creer que era malo, luego que es obligatoria«, señalaba la joven.

«Tu opinión es demencial, no es respetable»

A su juicio, no entiende que hacer botellón esté mal pero que se permita «que en un bar todos cojan patatas del mismo bol no pase nada». Además, Mónica le recriminaba al programa estar ganando dinero a su costa, motivo por el que Susanna Griso le respondió muy tajante: «Te llamamos porque eres una incauta, opinas como muchos jóvenes irresponsables pero no nos das ni un duro más. Tu opinión es demencial, no es respetable, tiene consecuencias y deberías pensar en esas consecuencias y pensar un poquito más antes de hablar«, le reprochaba la presentadora.

A lo que la joven ha respondido: «No sabéis ni por dónde voy ni por qué me manifiesto así. Pensáis que me gusta ir de fiesta con mis amigos. Estáis muy confundidos. Los políticos se centran en que somos los jóvenes los que nos saltamos las normas y somos un peligro para la humanidad. No, lo somos todos a la hora de salir a la calle, ¿no estamos ahora corriendo el riesgo todos de estar en la calle y coger el coronavirus?».

La conversación ha continuado con los mismos puntos de vista y sin llegar a nada.