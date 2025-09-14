De la samba de Blanca al pasodoble de Gibaja: así fue el estreno de ‘Bailando con las estrellas’

La segunda edición de Bailando con las estrellas arranca con fuerza, apostando por la diversidad de sus concursantes y el espectáculo en directo como principales bazas.

La combinación de talento, espontaneidad y anécdotas inesperadas promete convertir cada gala en un acontecimiento televisivo.

La expectación es máxima para ver cómo evolucionan las parejas, quién se consolida como favorito del público y qué nuevas sorpresas nos deparará una pista de baile que, una vez más, se confirma como el escenario perfecto para soñar, reír… y bailar sin miedo.

Este 13 de septiembre de 2025, la pista de Telecinco volvió a llenarse de ritmo y color con el estreno de la segunda edición de Bailando con las estrellas.

El programa, presentado de nuevo por la icónica pareja formada por Jesús Vázquez y Valeria Mazza, ha demostrado que los formatos clásicos pueden reinventarse con éxito y seguir sorprendiendo al público español.

El arranque de la temporada ha dejado claro que esta edición viene cargada de talento, emociones inesperadas y algún que otro momento surrealista.

Desde la samba de Blanca Romero hasta el pasodoble de Gibaja, la noche inaugural ha sido una auténtica exhibición de estilos y personalidades que ya prometen dar mucho que hablar.

El casting más variado de la temporada

La lista de concursantes de este año es uno de los grandes atractivos del formato. Estos son los 13 participantes y sus edades, que han aceptado el reto de enfrentarse al jurado y al temido veredicto del público:

Bárbara Rey (75 años): actriz y vedette, toda una leyenda del espectáculo nacional.

(75 años): actriz y vedette, toda una leyenda del espectáculo nacional. Anabel Pantoja (39 años): colaboradora, influencer y miembro de una familia de artistas.

(39 años): colaboradora, influencer y miembro de una familia de artistas. Blanca Romero (49 años): actriz y modelo con una carrera internacional.

(49 años): actriz y modelo con una carrera internacional. Nona Sobo : actriz revelación de la ficción televisiva.

: actriz revelación de la ficción televisiva. Sara Escudero : humorista y presentadora con gran desparpajo.

: humorista y presentadora con gran desparpajo. Gibaja : influencer y showman conocido por su estilo único.

: influencer y showman conocido por su estilo único. (El resto de participantes completan un elenco diverso, con figuras de distintas generaciones y ámbitos del entretenimiento).

Cada uno aporta su propio estilo, historia y, en muchos casos, nula experiencia previa sobre la pista de baile. Eso sí, todos han coincidido en algo: el miedo al jurado y el respeto por el reto físico que supone el programa.

Las actuaciones más comentadas de la noche

La gala de estreno de Bailando con las estrellas ha estado marcada por coreografías que han ido desde la samba vibrante hasta el pasodoble más castizo:

Blanca Romero se atrevió con una samba llena de energía. A pesar de confesar que de pequeña le prohibieron bailar por una lesión en los talones, su actuación logró levantar al público y convencer al jurado de que, si bien no es una alumna disciplinada, tiene un ritmo interno envidiable.

se atrevió con una samba llena de energía. A pesar de confesar que de pequeña le prohibieron bailar por una lesión en los talones, su actuación logró levantar al público y convencer al jurado de que, si bien no es una alumna disciplinada, tiene un ritmo interno envidiable. Gibaja , fiel a su estilo rompedor, apostó por un pasodoble que mezcló tradición y desenfado. Su puesta en escena fue tan comentada por su interpretación como por su vestuario, siempre al límite de la extravagancia.

, fiel a su estilo rompedor, apostó por un pasodoble que mezcló tradición y desenfado. Su puesta en escena fue tan comentada por su interpretación como por su vestuario, siempre al límite de la extravagancia. Anabel Pantoja demostró que la sangre artística corre por sus venas. Aunque reconoce que desde que es madre no ha entrenado nada, su objetivo es claro: llegar a la final y ganar. En su debut, apostó por una coreografía con toques flamencos que arrancó aplausos y alguna lágrima en plató.

demostró que la sangre artística corre por sus venas. Aunque reconoce que desde que es madre no ha entrenado nada, su objetivo es claro: llegar a la final y ganar. En su debut, apostó por una coreografía con toques flamencos que arrancó aplausos y alguna lágrima en plató. Bárbara Rey, la concursante más veterana, sorprendió con su entrega y sentido del humor. Sin experiencia profesional en baile, pero con una larga trayectoria en espectáculos, la artista demostró que la edad no es un impedimento para lanzarse a nuevos retos.

Curiosidades y datos locos del estreno

El arranque de la temporada ha dejado momentos que ya forman parte de la historia reciente del programa:

Blanca Romero confesó antes de salir a bailar que, de niña, una lesión la obligó a dejar el baile durante meses. Aun así, años después, su pasión sigue intacta.

confesó antes de salir a bailar que, de niña, una lesión la obligó a dejar el baile durante meses. Aun así, años después, su pasión sigue intacta. Jesús Vázquez , que lleva vinculado a Mediaset desde principios de los 90, ha revelado en una entrevista reciente que, tras esta edición, planea tomarse un tiempo para decidir su futuro profesional, aunque no descarta seguir ligado a la cadena.

, que lleva vinculado a desde principios de los 90, ha revelado en una entrevista reciente que, tras esta edición, planea tomarse un tiempo para decidir su futuro profesional, aunque no descarta seguir ligado a la cadena. La mezcla de generaciones sobre el escenario ha propiciado escenas tan surrealistas como ver a Bárbara Rey y Gibaja compartiendo consejos de maquillaje en los camerinos o a Anabel Pantoja animando a los más jóvenes con palmas y sevillanas improvisadas.

Ranking de las actuaciones más valoradas

La primera gala ha dejado un ranking provisional en el que la técnica, la originalidad y el carisma han sido claves. Según los primeros comentarios de jurado y audiencia, así quedarían los favoritos tras la noche de estreno:

Puesto Concursante Estilo de Baile Valoración destacada 1 Blanca Romero Samba Energía y ritmo 2 Anabel Pantoja Flamenco-fusión Carisma y conexión 3 Gibaja Pasodoble Originalidad y show 4 Bárbara Rey Baile clásico Entrega y simpatía 5 Nona Sobo Contemporáneo Técnica y elegancia

Este ranking está sujeto a cambios en función de la evolución semanal, pero marca ya la tendencia de quiénes pueden ser los grandes protagonistas de la edición.

La vuelta de Jesús Vázquez al prime time con Bailando con las estrellas ha sido uno de los grandes reclamos de la noche.

El presentador, que ha sido rostro emblemático de Telecinco durante más de dos décadas, ha dejado entrever que tras este proyecto se plantea un cambio profesional. “A partir de enero seré libre para elegir qué quiero hacer”, declaraba recientemente. Su complicidad con Valeria Mazza y su capacidad para mantener el ritmo y la emoción de la gala siguen siendo uno de los pilares del formato.