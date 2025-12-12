De atún a lentejas: la compra más surrealista de ‘La Revuelta’ para Nathy Peluso

La imagen es, a la vez, sencilla y peculiar.

Una estrella global de la música latina abandona un plató de televisión cargando una bolsa con atún, apio, lentejas y leche.

No se trata de una broma oculta, sino de Nathy Peluso en ‘La Revuelta’, donde su gesto revela mucho más de lo que parece sobre la manera en que hoy la televisión fusiona espectáculo, cercanía y humor viral.

La cantante argentina, que está a punto de culminar su gira mundial GRASA en Madrid y Barcelona, se sentó nuevamente a conversar con David Broncano en el programa de TVE, justo un año después de su anterior aparición.

Entre risas, salsa y toboganes, terminó revelando algo poco glamuroso para una diva pop: “No tengo nada en casa”.

Una compra básica convertida en gag televisivo

En medio de la charla, el presentador decidió devolverle a la invitada el gesto con un obsequio tan cotidiano como efectivo: una compra completa para afrontar la semana.

En la bolsa, según enumeró con ironía Broncano, se encontraban papel higiénico, atún, apio, lentejas y leche.

La explicación fue tan literal como el contenido: “Es para que pases la semana tranquilamente en casa”. La reacción de Nathy Peluso, entre risas, fue inmediata: “Me viene de lujo. No tengo nada en casa, no me lo puedo creer”.

Ese intercambio destaca por el contraste. Una artista que llena recintos por todo el mundo se muestra emocionada por algo tan cotidiano como no tener que ir al supermercado. La escena reduce el volumen del estrellato y eleva el sonido de la vida real: giras interminables, aeropuertos, hoteles… y esa nevera vacía que espera al regreso a casa.

Si hacemos un repaso mental sobre los regalos menos glamurosos —y al mismo tiempo más efectivos— vistos recientemente en late night español, la compra realizada por ‘La Revuelta’ para sorprender a Nathy Peluso ocupa sin duda el primer puesto sin esfuerzo alguno.

Regalos cruzados: entradas, delantal y una foto de familia

La visita de Nathy Peluso a ‘La Revuelta’ se convirtió en un intercambio constante de regalos, casi como un duelo amistoso para ver quién sorprende más al otro.

Por parte de la artista:

Regaló a Broncano una entrada para su concierto en Madrid del 17 de febrero, dentro de su gira GRASA.

una entrada para su concierto en del 17 de febrero, dentro de su gira GRASA. Le trajo un bote de cristal etiquetado como “Salsa, peligro, sexo, pasión…”.

Dentro del bote había un delantal rojo con la palabra salsa, un guiño directo a su universo artístico y a su EP salsero Malportada.

Por parte del programa:

Le entregaron una foto enmarcada con todo el equipo de ‘La Revuelta’ .

. También le prepararon esa famosa compra semanal.

Toboganes, miedo escénico y la filosofía del “si da miedo, se hace”

Más allá de la compra, la entrevista dejó otro momento memorable. Para enfatizar el concepto detrás de su nuevo disco y su apuesta por arriesgarse sobre el escenario, Nathy Peluso aceptó lanzarse por el tobogán instalado en uno de los laterales del plató.

La escena se construyó casi como un pequeño manifiesto artístico. La cantante dejó caer una frase que resume bien su filosofía: “Cuando a una le da miedo algo hay que hacerlo”. El programa decidió repetir su entrada y hacerla “aún más espectacular”, enlazando así con esa idea de superar los miedos a través del espectáculo.

Mientras tanto, hubo un pequeño tirón de orejas a Broncano: cuando ella le dijo: “¿No has escuchado el disco nuevo? Traición”, él prometió escucharlo después del programa, dejando otro guiño cómplice para las redes sociales.

Nathy Peluso, de los Latin Grammy al carro de la compra

Nacida en Luján y criada en España, se ha convertido en una voz influyente dentro del panorama musical latino actual. Su carrera va mucho más allá del formato televisivo donde aparece.

Algunos hitos que ayudan a entender ese contraste son:

Ha ganado varios premios Latin Grammy , incluyendo el galardón por Mejor Álbum de Música Alternativa con Calambre.

, incluyendo el galardón por Mejor Álbum de Música Alternativa con Calambre. Ha acumulado dieciséis nominaciones en estos premios y ha recibido múltiples reconocimientos en los Premios Gardel , Odeón y otras ceremonias similares.

, y otras ceremonias similares. Se ha consolidado como referente feminista con temas como “Corashe”, utilizado en marchas tanto en Argentina como en España .

como en . Ha colaborado con artistas destacados como Bizarrap, C. Tangana, Duki o incluso Christina Aguilera.

Que una artista con este currículum celebre con tanta naturalidad unas lentejas o una botella de leche permite humanizarla ante su audiencia. No hay jets privados ni mansiones ostentosas; hay despensas vacías y bolsas del supermercado.