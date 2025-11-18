Broncano y Paula Badosa: reencuentro de exnovios, reproches, zascas y una sorpresa en ‘La revuelta’

El plató de ‘La revuelta’ fue testigo anoche de un encuentro que solo la televisión puede ofrecer: el reencuentro entre David Broncano y su exnovia, la tenista Paula Badosa.

Lo que podría haber resultado incómodo se convirtió en un desfile de bromas, cariñosos reproches y algún que otro zasca, evidenciando que la complicidad entre ambos sigue viva tras su separación en 2021.

La velada comenzó con un pequeño toque de humor. Broncano, quien suele ser el primero en saludar a sus invitados, notó que Badosa tardó un poco en fijarse en él. «Has tardado 5 minutos en saludarme.

Era como si no estuviese aquí», comentó el presentador entre risas. La tenista le respondió con desparpajo: «Es que tenía mucha emoción, a ti te veo más», recordando su reciente encuentro durante un partido de tenis.

La visita de la deportista trajo consigo una sorpresa especial: Candela Peña, admiradora confesa de Badosa, apareció para recibirla en el plató, creando uno de los momentos más emotivos de la noche.

La relación entre los exnovios dio pie a numerosos dardos y pullas. Badosa no dudó en lanzar uno de los momentos más comentados: «Sigo teniendo más dinero que tú, me da igual donde hayas firmado», dejando claro que su situación económica no tiene competencia, ni siquiera frente a un presentador de prime time. La respuesta irónica de Broncano llegó rápido: aseguró que podría seguir trabajando en televisión hasta los 78 años, provocando las risas del público.

Pero no solo hubo palabras ingeniosas: Paula Badosa sorprendió a su ex con dos regalos muy simbólicos. Primero, unas zapatillas personalizadas con las palabras «puto» y «amo» en las lengüetas, un guiño directo al estilo humorístico del presentador. El segundo obsequio fue una fotografía enmarcada de ambos entrenando juntos, con la dedicatoria “Para mi former coach”, recordando aquella época en la que el presentador presumía en antena de haber sido su entrenador de tenis.

El espíritu de Rosalía también flotaba en el ambiente del plató. La tenista confesó que le había encantado La perla, la nueva canción de la artista catalana, considerada por muchos como un himno sobre rupturas amorosas e interpretada como un dardo indirecto hacia su ex. Entre risas, Broncano bromeó sobre el fenómeno musical: «Últimamente veo a miles y miles de chicas diciendo que les gusta mucho La perla».

Y esto no fue todo: Badosa aprovechó para invitar públicamente a Rosalía a unas clases de tenis. «Sería un honor para mí jugar algún día contigo, te espero cuando quieras», expresó la tenista, quien también aprovechó para felicitar a la cantante por su disco y agradecerle especialmente por la canción. Este cruce amistoso entre deportistas, músicos y presentadores aportó frescura al programa.

Las preguntas clásicas, la soltería y las confesiones de Badosa

Como es habitual en los programas de Broncano, no faltaron las famosas preguntas sobre sexo y dinero. Badosa, con sinceridad y humor, confirmó su estado actual: soltera. Aseguró que su vida sexual está «muy tranquila» tras su reciente ruptura con el también tenista Stefanos Tsitsipas. «Ahora que estoy soltera queréis saber, ¿eh?», dijo antes de reírse sobre el aluvión de mensajes que podría recibir después del programa.

Además, la tenista se sinceró sobre lo difícil que ha sido este último año debido a lesiones. «Pensaba que este era mi año, pero aquí me he quedado. Es todo muy físico, mental y exigente. Tuve una lesión de espalda, luego otra más… psoas, aductor» comentó sobre una temporada complicada que no ha conseguido frenar sus ganas de volver al circuito.

Candela Peña, terapia y emociones a flor de piel

La llegada de Candela Peña supuso una auténtica inyección de energía para Badosa. La tenista confesó ser fan total de la actriz; ve sus apariciones repetidamente e incluso llama a Broncano para expresarle lo mucho que le gusta. Entre bromas y consejos amistosos, la actriz le sugirió: «Se te nota todo en la cara; tienes que disimular cuando te enfadas», mientras que Badosa respondió que está trabajando mucho en terapia para gestionar mejor sus emociones. La madre de la tenista estuvo presente entre el público aportando su visión al diálogo emocional del programa.