¿Por qué el Gobierno gasta 200.000 euros en contratar escolta y conductor para el presidente de RTVE que tiene 7.000 trabajadores?

La imagen de los despachos de RTVE se encuentra nuevamente bajo el escrutinio público, no por sus programas, sino por una cifra que asombra: cerca de 200.000 euros anuales para garantizar la seguridad del presidente de la corporación, José Pablo López. Este gasto, aprobado por la Dirección de Compras de RTVE, incluye 6.000 horas de servicio de escolta privada y conductor, lo que vuelve a poner en tela de juicio cómo se manejan los recursos públicos en un ente que cuenta con alrededor de 7.000 empleados.

En los pasillos y también en los medios surge una pregunta insistente: ¿Acaso entre los 7.000 trabajadores de RTVE no hay nadie que pueda hacerse cargo del papel de chófer o escolta para evitar este gasto? La respuesta es técnica y legal. El contrato requiere personal con habilitación oficial otorgada por la Dirección General de la Policía, así como formación específica y dedicación exclusiva. La normativa impide que empleados convencionales del ente realicen labores como escoltas armados, reservadas únicamente a profesionales acreditados bajo las regulaciones del sector privado en materia de seguridad. Esta exigencia excluye al personal habitual, que no cuenta con dicha acreditación ni puede asumir riesgos asociados a funciones protectoras.

No obstante, este argumento no ha logrado calmar el descontento entre quienes consideran que el gasto es desmesurado e injustificable en una empresa pública con miles de empleados. Además, este contrato se suma a los «gastos de alojamiento y transporte» que debe asumir RTVE cuando su presidente viaja fuera de Madrid, encareciendo aún más el total del servicio.

El reciente contrato adjudicado por RTVE para la protección del presidente detalla lo siguiente:

6.000 horas anuales de servicio (48 más que el año anterior)

(48 más que el año anterior) Un presupuesto total de 197.820 euros (incremento del 3,5% respecto al año previo)

(incremento del 3,5% respecto al año previo) Servicio de escolta y conductor-escolta en turnos de 12 horas diarias, laborando de lunes a viernes

en turnos de 12 horas diarias, laborando de lunes a viernes Cobertura de gastos de alojamiento y transporte fuera de la Comunidad de Madrid

fuera de la Comunidad de Madrid Dietas que serán pagadas por la empresa adjudicataria a los trabajadores

Además, los escoltas deben respetar un estricto deber de confidencialidad y cumplir con las exigencias establecidas por la Ley de Seguridad Privada, incluyendo portar un arma reglamentaria, disponer de un espejo portátil para inspección vehicular y contar con equipos específicos para la comunicación. Todo esto se ajusta a la agenda del presidente y bajo el control del Ministerio del Interior.

La justificación oficial

Desde la dirección de RTVE defienden que garantizar la seguridad del presidente es una medida lógica, dada su visibilidad pública y el nivel exposición al que está sometida la institución. Aseguran que proporcionar protección personal a altos cargos en entidades estatales es algo habitual y que todo el procedimiento seguido se ajusta a lo legal y a lo estipulado en el sector público.

Sin embargo, esta cifra sigue generando debate, especialmente en tiempos donde se vive una crisis económica y hay recortes en sectores esenciales como sanidad o educación. Algunos empleados e incluso voces críticas dentro del propio seno de RTVE consideran que se trata más bien de un «gasto ostentoso», difícilmente justificable ante el público general y más propio «de un sultán que del presidente de una corporación pública». La percepción del derroche aumenta debido a las continuas dificultades económicas que enfrenta el ente.

Un debate recurrente sobre prioridades y transparencia

José Pablo López asumió como presidente de RTVE en noviembre del año pasado, después de haber trabajado tanto en televisión como en radio dentro del ámbito público y privado. Su llegada estuvo marcada por controversias internas así como presiones políticas, ya que fue elegido por mayoría entre los vocales propuestos por el PSOE junto con sus aliados en el Consejo Administrativo.

El aumento en su nivel de seguridad llega justo cuando su figura está bajo un intenso foco mediático y político; todo esto ocurre tras recientes ceses polémicos e incorporaciones controvertidas, como fue el caso del fichaje del popular humorista David Broncano para ocupar franja horaria estelar en La 1. El ambiente tenso junto con una mayor vigilancia sobre figuras públicas ha incrementado esa sensibilidad institucional frente a posibles amenazas; así justifica RTVE este refuerzo en su dispositivo protector.

Este asunto vuelve a abrir un debate clásico sobre cómo se gestionan las empresas públicas españolas: eficiencia en el uso de recursos, transparencia en los contratos y esa sensación persistente de que las grandes corporaciones estatales operan bajo lógicas alejadas a las exigencias austeras impuestas a otros sectores.

¿Es realmente razonable el nivel de protección otorgado al presidente de un medio público? ¿No podría haberse gestionado internamente o mediante alternativas más económicas? ¿Por qué no se ha considerado utilizar personal propio para tareas como conducir si no es posible para funciones como escoltar?

Por ahora, las respuestas se escudan tras las leyes y normativas relacionadas con seguridad privada. El contrato estipula claramente que los escoltas no pueden realizar actividades simultáneas a sus servicios; además, su protección debe adaptarse a las necesidades específicas del presidente, quien tiene una alta exposición pública y política.

El debate sobre si este coste tiene justificación sigue vigente. La transparencia junto con una adecuada explicación sobre este tipo contratos resultan cruciales para restaurar la confianza ciudadana hacia la gestión realizada por parte de RTVE, así como respecto al uso eficiente del dinero público. Por ahora, persiste esa inquietante pregunta acerca de si entre los miles trabajadores disponibles no existe nadie capaz asumir funciones básicas como chófer o escolta; un símbolo claro sobre las distancias entre las lógicas administrativas y lo que los ciudadanos consideran gastos razonables.