Cambio digital en ‘MasterChef’: adiós a Samantha Vallejo-Nágera, bienvenida Delicious Martha

La cocina de MasterChef ha alcanzado un nivel de reconocimiento sin precedentes, pero ahora se prepara para transformarse.

Después de 13 años y 38 ediciones, RTVE ha decidido realizar un cambio significativo: Samantha Vallejo-Nágera deja su puesto en el jurado del talent culinario, cediendo su lugar a Marta Sanahuja, conocida en las redes como Delicious Martha.

Este movimiento va más allá de un simple reemplazo; refleja cómo la televisión tradicional busca atraer a una generación que ya aprende recetas y cocina con el móvil como compañero.

Este anuncio llega justo cuando comienzan las grabaciones de ‘MasterChef 14’, la nueva edición con concursantes anónimos producida por Shine Iberia para RTVE, que se estrenará en 2026 con un jurado renovado.

Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y la propia Delicious Martha serán los encargados de guiar a los aspirantes.

Se enfrentan a un doble desafío: mantener el sello distintivo del programa mientras fortalecen su conexión con el mundo digital.

Samantha, la despedida de una figura clave

Desde 2013, Samantha Vallejo-Nágera ha sido una presencia constante en MasterChef en La 1. Ha estado presente en todas las versiones: anónimos, Celebrity, Junior, Abuelos y especiales navideños, acumulando hasta 38 ediciones del formato en nuestro país. Su estilo cercano y didáctico complementaba perfectamente al dúo formado por Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, convirtiéndose en un referente tanto para concursantes como para espectadores.

La salida de Samantha no se presenta como una ruptura dolorosa. RTVE ha destacado que la chef continuará colaborando con la cadena y con Shine Iberia en nuevos proyectos relacionados con el ámbito audiovisual, así como iniciativas enfocadas en la gastronomía y el estilo de vida, mientras sigue gestionando sus negocios hosteleros. En las últimas semanas ya había comenzado a diversificarse su presencia con Navidades con Samantha y su participación como concursante en DecoMasters, también emitido por La 1, junto a su hermano Nicolás Vallejo-Nágera.

Más allá de cifras y audiencias, este cambio tiene una carga emocional evidente: desaparece la única mujer del jurado original, una figura que ha estado presente desde el inicio del programa cuando este llegó a la televisión pública. En un formato tan vinculado a los lazos afectivos entre el público y sus jueces, esta ausencia obligará a redefinir dinámicas, tono y narrativa.

El fichaje de Delicious Martha: de Instagram al prime time

El testigo lo toma Marta Sanahuja, quien llega al plató bajo el nombre que ha forjado su identidad digital: Delicious Martha. No proviene del ámbito de la alta cocina convencional, sino que se ha hecho un nombre dentro del ecosistema gastronómico digital, donde cuenta con una comunidad que supera los dos millones de seguidores en diversas plataformas.

Su perfil se ajusta perfectamente al giro que busca el programa:

y decidió combinar comunicación y cocina creando su propio proyecto. Comenzó con el blog Delicious Martha, siendo reconocida como Bloguera de Oro por Canal Cocina .

por . Promueve una cocina accesible, visual y destinada a disfrutar, basada en la premisa de que “la comida entra por los ojos y debe ofrecerte una experiencia”.

Esta visión sobre la gastronomía, muy visual y dirigida al consumo rápido en pantalla, se alinea perfectamente con lo que RTVE busca: fortalecer la conexión de MasterChef con el entorno digital. Actualmente, la comunidad del programa supera los cinco millones de seguidores en redes sociales, según datos proporcionados por la propia corporación.

RTVE señala abiertamente que incluir a una creadora de contenido forma parte de su estrategia para “nuevas maneras de disfrutar de la gastronomía también mediante redes sociales”. Así que no se trata solo de sumar una nueva jueza; es integrar la lógica influencer directamente dentro del formato.

Un jurado entre tradición televisiva y lenguaje digital

El nuevo trío —Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Delicious Martha— reúne dos culturas audiovisuales distintas que tendrán que coexistir en pantalla:

La experiencia culinaria aportada por dos chefs mediáticos, propietarios de restaurantes consolidados y habituales en televisión.

La perspectiva digital proveniente del contenido creado para Instagram, TikTok o YouTube, centrada en un impacto inmediato y estética visual atractiva.

A partir de esta temporada, serán responsables de:

Guiar a los aspirantes.

Probar y evaluar cada reto.

Traducir el lenguaje gastronómico a un tono accesible para públicos diversos.

Este equilibrio será crucial. Por un lado se mantiene el rigor técnico propio del concurso culinario clásico. Por otro lado entra una voz representativa del usuario moderno que no siempre utiliza técnicas tradicionales pero sabe cómo hacer triunfar un plato ante las cámaras.

¿Qué cambios reales trae ‘MasterChef’?

El relevo de Samantha por Delicious Martha va más allá del simple cambio estético. Implica varias transformaciones profundas:

Rejuvenecimiento de marca

Después de más de diez años con prácticamente los mismos rostros en el jurado, este fichaje permite al programa reposicionarse sin romper completamente sus raíces. Integración efectiva del entorno digital

La comunidad tanto del programa como la propia Delicious Martha pueden crear un circuito continuo entre emisiones televisivas, redes sociales y contenidos adicionales. Esto no solo afecta a promociones sino también al enfoque narrativo. Cambio en representación femenina dentro del jurado

Se marcha una chef empresaria con amplia trayectoria; llega una creadora autodidacta formada inicialmente en comunicación. Dos modelos profesionales diferentes cuyos discursos conectan con generaciones distintas. Apuesta por experiencias multiplataforma

RTVE describe esta fase como una etapa renovada donde coexisten pantallas tradicionales junto a redes sociales y formatos alternativos. Tener alguien que se ha desarrollado precisamente dentro de ese entorno puede facilitar pensar cada episodio como un producto destinado a múltiples plataformas.

Una transición sin romper vínculos con Samantha

Si bien toda la atención está centrada en el nuevo jurado, RTVE también busca mantener su conexión con Samantha Vallejo-Nágera. La cocinera seguirá colaborando con la cadena mediante proyectos relacionados con entretenimiento y estilo de vida, además de seguir siendo una figura mediática destacada dentro del ámbito gastronómico.

El mensaje es claro: