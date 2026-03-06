Supervivientes 2026 inicia con 18 concursantes explosivos en los Cayos Cochinos

Supervivientes 2026 ha comenzado este jueves en Telecinco, presentando a 18 participantes listos para enfrentarse a la aventura en los Cayos Cochinos.

Este programa, el más duro de Mediaset, arranca solo dos días después de la conclusión de GH Dúo, con Jorge Javier Vázquez como maestro de ceremonias desde los estudios de Fuencarral.

En esta edición, María Lamela debuta en Honduras, ocupando el lugar de Laura Madrueño, mientras que Sandra Barneda e Ion Aramendi se encargan de las conexiones dominicales y matutinas.

El elenco combina controversia y fuerza física. Participan exconcursantes de otros realities que tienen cuentas pendientes, como Claudia Chacón y Gerard Arias de La isla de las tentaciones, quienes podrían reavivar su fallido romance en la playa.

Por otro lado, Álex Ghita, ex pareja de Adara Molinero y conocido por su provocación en GH Dúo 3, promete no dar tregua. Paola Olmedo, quien fue nuera de Carmen Borrego, advierte: «Soy muy fuerte y no me rindo». Además, están Maica Benedicto, obsesionada con la limpieza en Gran Hermano 19, e Ivonne Reyes, una veterana con experiencia que ha enfrentado duras pruebas.

En lo que respecta a la fortaleza física, brillan los atletas destacados. Alberto Ávila, el primer paralímpico con prótesis en la pierna, afirma: «Las personas con discapacidad también podemos». Junto a él están Aratz Lakuntza, bicampeón en carreras de obstáculos en El Conquistador del Caribe, y Toni Elías, campeón de Moto2, quienes liderarán las pruebas más exigentes. También forman parte del grupo Alba Paul, esposa de Dulceida y ganadora de Pekín Express; Jaime Astrain, exfutbolista de El chiringuito; y Alex de la Croix, actriz conocida por su papel en La que se avecina.

Otros concursantes interesantes completan esta lista: Gabriela Guillén, madre del hijo de Bertín Osborne; la modelo Marisa Jara; la periodista e influencer Ingrid Betancor; el cantautor José Manuel Soto; el aventurero Álvar Seguí de la Quadra-Salcedo; y la influencer Teresa Seco, amiga cercana de Lola Lolita.

Aquí está la lista oficial de los 18 concursantes:

Alberto Ávila (29, atleta paralímpico)

(29, atleta paralímpico) Alex de la Croix (32, actriz)

(32, actriz) Claudia Chacón (24, La isla de las tentaciones 9)

(24, La isla de las tentaciones 9) Gabriela Guillén (39, ex pareja de Bertín Osborne)

(39, ex pareja de Bertín Osborne) Paola Olmedo (38, exnuera de Carmen Borrego)

(38, exnuera de Carmen Borrego) Alba Paul (38, esposa de Dulceida)

(38, esposa de Dulceida) Maica Benedicto (27, Gran Hermano 19)

(27, Gran Hermano 19) Ivonne Reyes (58, veterana televisiva)

(58, veterana televisiva) Marisa Jara (46, modelo)

(46, modelo) Gerard Arias (32, La isla de las tentaciones 8)

(32, La isla de las tentaciones 8) Ingrid Betancor (40, periodista e influencer)

(40, periodista e influencer) Aratz Lakuntza (26, carreras de obstáculos)

(26, carreras de obstáculos) Jaime Astrain (38, exfutbolista)

(38, exfutbolista) Toni Elías (41, expiloto Moto2)

(41, expiloto Moto2) Álex Ghita (32, ex pareja de Adara Molinero)

(32, ex pareja de Adara Molinero) José Manuel Soto (64, cantautor)

(64, cantautor) Álvar Seguí de la Quadra-Salcedo (31)

(31) Teresa Seco (28, influencer)

Curiosidades y datos sorprendentes

Este grupo tiene sus secretos. Por ejemplo, a sus 64 años, José Manuel Soto es el mayor del equipo y busca una segunda oportunidad en la isla. Ivonne Reyes regresa tras su paso por GH VIP en 2017 con cierta aprensión hacia las cucarachas. Alberto Ávila hace historia al ser el primer concursante con prótesis. Gabriela Guillén deja atrás su vida mediática para enfrentarse a una supervivencia real. Maica Benedicto tiene fobia a los insectos pero está decidida a mostrar su fortaleza.

Jorge Javier, recién operado, no pierde su sentido del humor. Recordó una broma sobre su salud hecha por los Morancos antes del estreno y compartió su respuesta irónica en plató. En ediciones anteriores ha dejado frases memorables como: «Un aplauso al dron y a la madre que lo parió», provocando risas y comentarios divertidos como el que lanzó a Laura Madrueño: «Me río de tus chorradas».

Ranking rápido por perfil

Si quieres hacer tus apuestas aquí tienes un breve ranking basado en potencial:

Aratz Lakuntza y Toni Elías: fuerza para superar pruebas. Claudia Chacón y Gerard Arias: drama romántico garantizado. Álex Ghita y Paola Olmedo: auténticos villanos. Alberto Ávila: un ejemplo inspirador. José Manuel Soto: el outsider maduro.

La palapa donde se encuentra María Lamela ya palpita con tensiones. ¿Quién logrará resistir más en esta dura aventura caribeña?