Las series que están arrasando este verano 2023

El verano es la época en la que, salvo excepciones, contamos con más tiempo libre o vacaciones. Desde Espacio Intacto ofrecemos algunas recomendaciones para “maratonear” o por lo menos ponerte al día de las series de las que todo el mundo habla… uno de los temas más recurrentes cuando se termina el tema de la ola de calor.

Las plataformas este 2023 vienen cargadas de contenidos variados, novedosos algunos y muy esperados otros. Hacemos un repaso de los más aclamados.

1. ‘Cites Barcelona’ en Amazon Prime Video

´Cites Barcelona´ es española y estrenó el 13 de junio, época perfecta para el periodo estival. Son capítulos cortos e independientes entretenidos y fáciles de ver, protagonizados por actores españoles muy variados y de diferentes edades como Carmen Machi, Clara Lago o José Coronado. Cuenta con cameos curiosos como el de la influencer Dulzeida y tiene una vente muy especial que es la de juntar a los protagonistas de ´Compañeros´, Quimi y Valle, más de 20 años después.

Narra la historia de dos personas que se encuentran cara a cara, en algún punto de la Ciudad Condal, tras conocerse en internet, y que buscan amor, sexo o simplemente alguien que les aleje de la soledad.

2. ‘Heartstopper’ en Netflix (Temporada 2)

Es una de las series de Netflix más esperadas y la segunda tanda (que previsiblemente no será la última), llega el 3 de agosto.

La primera temporada supuso toda una revolución porque trata temas hasta ahora bajo un cierto tabú, como el amor adolescente LGTBI.

`Heartstopper´ cuenta la historia de amor de Charlie y Nick (Kit Connor) y en estos nuevos episodios se decidirá el futuro de la relación. Todo apunta a que la serie seguirá teniendo mucha relación con la novela de Oseman que sigue siendo uno de las guionistas.

3. ‘Sin huellas’ en Amazon Prime Video

Esta serie también española, que se estrenó el 17 de marzo, cuenta con todo lo necesario para hacerte pasar un buen rato entre chapuzón y chapuzón. Son capítulos cortos, rápidos y repletos de humor.

La serie cuenta la historia de dos limpiadoras, Desi (Carolina Yuste) y Cata (Camila Sodi), gitana y mexicana, a las que despiden de forma inesperada. Agobiadas por los problemas económicos, son seleccionadas para limpiar la mansión de las familias más poderosas de Alicante y su vida cambia radicalmente cuando encuentran un cadáver.

Después del shock inicial, Las protagonistas se convierten en las perfectas culpables y por ellos son perseguidas por la policía y unos sicarios rusos millonarios.

4. `Pequeñas mentirosas: Pecado original´ de HBO Max

La serie del mundo Pequeñas Mentirosas se estrena el 29 de julio es una de las más esperadas por los espectadores debido al éxito de la serie inicial y de los spin-offs ´Ravenswood´ y `Pequeñas mentirosas: perfeccionistas´, saga de la novelista Sara Shepard en 2006.

Los nuevos episodios recopilan los trágicos sucesos que destrozaron Millwood hace ya dos décadas. Ahora todo ha cambiado pero los nuevos protagonistas también sufrirán los ataques de un peligroso desconocido.

5. ‘Succession’ de HBO Max (Temporada 4)

‘Succession´ es para muchos una de las mejores series de la televisión y por eso estaban deseando esta nueva temporada, que llegó el 27 de marzo, como el agua de mayo. Aunque los seguidores más fieles ya se habrán puesto al día de los nuevos acontecimientos de esta peculiar familia, muchos podrán aprovechar el descanso veraniego para ponerse al día.

Es una serie que engancha al viejo estilo del culebrón y donde los buenos no son tan buenos y los malos tampoco lo son, y descubre los entresijos de los millonarios Roy, que vienen de un final de temporada, la tercera, de infarto.

Los protagonistas, Kendall Roy (Jeremy Strong), Shiv Roy (Sarah Snook), Roman Roy (Kieran Culkin), el jefe de la familia, continuarán manteniendo relaciones cuestionables que en ocasiones pasan a ser despiadadas, para mantener la gran empresa de medios de comunicación.

6. ‘Black Mirror’ de Netflix (Temporada 6)

Esta es una de las temporadas más esperadas del año. La serie llevaba dos años de parón pero cuenta con un público fiel que deseaba su regreso. Desde el 15 de junio ya se pueden ver los nuevos episodios, cinco para ser exactos, que adoptan la forma de largometrajes.

En los nuevos capítulos de ´Black Mirror´, se pueden ver distopías tecnológicas, el sello personal de la serie pero algunas otras tramas radicalmente distintas. Hay protagonistas conocidos como Salma Hayek, Kate Mara (‘American Horror Story: Murder House’), Rory Culkin (‘Signs’) y Auden Thornton (‘This is Us’), y otros más desconocidos pero igual de brillantes como Josh Harnett, o Aaron Paul. Los fans han criticado que en esta temporada se encuentran el que podría ser el uno de los mejores capítulos de toda la ficción y el peor de la historia.

7. `Santa Evita´ de Disney+

Desde el 26 de julio, ya se puede ver en la plataforma esta serie radicalmente distinta a las anteriores. ´Santa Evita´es histórica en la que Natalia Oreiro se introduce en la piel de la icónica primera dama argentina Eva Perón. Salma Hayek aparece de nuevo pero esta vez como productora, junto a José Tamez.

Basada en la novela de Tomás Eloy Martínez, la serie narra qué pasó con el cuerpo embalsamado de Evita, que se mantuvo a la espera de ser enterrado durante tres años para la construcción de un monumento que nunca se concreto. Sus directores son Rodrigo García (Albert Nobbs) y Alejandro Maci (En terapia).

El elenco también cuenta con la presencia de Ernesto Alterio, Francesc Orella o Darío Grandinetti, entre otros célebres actores

8. Ms. Marvel de Disney+

Ya está en antena esta serie perfecta para los amantes del mundo fantástico y que se ceba con un slogan muy claro de su protagonista Kamala Khan: «Las chicas como yo no salvan el mundo». La admirada capitana está en una lucha constante por encajar en el instituto o en su propio hogar. Desde que adquirió los superpoderes, todo cambió por completo en su vida.

Las viñetas de Sana Amanat, Stephen Wacker, G. Willow Wilson y Adrian Alphona han marcado a toda una generación desde su creación, hace más de diez años. Marvel ha conseguido además, calar en el corazón de los espectadores llevando a sus protagonistas más allá de las capas y las mallas y ahondando en sus corazones.

9. ‘El hijo zurdo’ de Movistar+

Desde el mes de abril ya se puede disfrutar en la plataforma esta serie que trata sobre la maternidad, la rebeldía o la amistad. Es muy ágil y fácil de ver porque son 6 capítulos de 30 minutos cada uno.

Los episodios están dirigidos y guionizados por Rafael Cobos, ganador del Goya al Mejor Guion Original por ´La isla mínima´ y del Goya al Mejor Guion Adaptado por `El hombre de las mil caras´, junto a él trabaja el director Paco Baños que asume la dirección de cuatro de los seis episodios de la serie.

La trama gira en torno a Lola (María León), que es una madre de clase acomodada con dos hijos que asiste a la deriva del menor de ellos, Lorenzo, hacia las oscuridades de un grupo radical. La falta de comunicación madre-hijo se agranda ante la creciente distancia familiar que le generan al joven sus nuevas compañías. La protagonista muestra una faceta dramática que interpreta de manera impecable.

10. ‘Nacho’ en ATRESplayer PREMIUM

Esta serie, que en principio estaba preparada para Starzplay, lleva en ATRESplayer PREMIUN desde el mes de marzo, y es perfecta para pasar un buen rato y simplemente desconectar.

Está compuesta por 8 capítulos y protagonizada por Martiño Rivas, que se mete de forma excepcional en el papel de Nacho Vidal. La serie sigue los inicios del famoso actor de cine para adultos y muestra el nacimiento de esta industria controvertida, multimillonaria y bastante desconocida.

Además de estas que recomendamos también hay otras series que nadie debería perderse como la serie de animación para adultos `Pobre diablo’ (HBO Max), ‘Sky Rojo’, que en el mes de enero estrenó su temporada 3 (Netflix), The Last Of Us´ (HBO) que es la serie más vista de este año hasta el momento en todo el mundo, o ´La chica de nieve´, la más vista en nuestro país en 2023.

ESPACIO INTACTO

Calle Molina, 40

28029 Madrid