‘Pennyworth’: el pasado secreto de Alfred y todo lo que necesitas saber sobre el mayormo de Batman

Cuando hablamos de Alfred Pennyworth, la mayoría piensa en el elegante mayordomo de Bruce Wayne en Gotham.

Pero Pennyworth, la serie de televisión, nos lleva mucho antes de la mansión Wayne, mostrando un Londres alternativo y oscuro donde Alfred es un joven exsoldado británico y futuro espía.

Este giro inesperado ha cautivado tanto a fans de DC como a quienes buscan thrillers con toques vintage y acción elegante.

La serie, que se estrenó en 2019, muestra una versión de Alfred que poco tiene que ver con el criado silencioso y fiel que hemos visto en el cine y los cómics clásicos.

Aquí, Alfred es ingenioso, carismático y tan letal como cualquier héroe de acción.

La ambientación juega con elementos de la Guerra Fría, conspiraciones políticas y un estilo visual que mezcla lo retro y lo moderno, lo que la hace destacar entre las producciones de origen superheroico.

The origin story of #Batman’s butler Alfred is coming. Watch the official story for the new series #Pennyworth pic.twitter.com/XitYYoyReI — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) June 12, 2019

Datos locos de Pennyworth

La serie Pennyworth está repleta de detalles que fascinan a los seguidores más atentos y a quienes disfrutan descubriendo guiños ocultos. Aquí tienes algunos de los más sorprendentes:

El personaje de Alfred está inspirado en las novelas de espionaje británicas, y su actitud recuerda más a un joven James Bond que a un simple sirviente.

Muchos de los apellidos y personajes secundarios son referencias directas a villanos y aliados clásicos de Batman .

. El actor que interpreta a Alfred, Jack Bannon , se preparó con clases de combate y acento británico clásico para dar un aire auténtico al personaje.

, creador de Gotham, lo que garantiza la conexión y los guiños constantes al universo DC. Los decorados y el vestuario han sido elogiados por críticos internacionales, que destacan la recreación de una Inglaterra oscura y decadente, casi de cómic.

El tono de la serie oscila entre el drama de espionaje, la acción y el thriller psicológico, lo que la hace muy diferente a otras propuestas del universo DC.

Pennyworth incluye varios “easter eggs” relacionados con futuros enemigos de Batman, aunque muchos pasan desapercibidos en un primer visionado.

Listas y rankings: lo mejor y lo más loco de la serie

Para los más indecisos, aquí van algunos rankings y listas rápidas que resumen lo esencial (y lo más loco) de Pennyworth:

Momentos más impactantes de la serie

La transformación de Alfred en un líder carismático que se mueve entre el crimen y la ley. El encuentro con Thomas Wayne y Martha Kane, padres de Bruce, en situaciones inesperadas. Las escenas de acción coreografiadas al estilo de las películas de espionaje. Las referencias a la política británica y la sátira social que atraviesa toda la trama.

Personajes más destacados

Alfred Pennyworth : mucho más que un mayordomo, es el alma de la serie.

: mucho más que un mayordomo, es el alma de la serie. Thomas Wayne : un joven médico y agente secreto con más secretos de los que parece.

: un joven médico y agente secreto con más secretos de los que parece. Martha Kane : fuerte, independiente y clave para entender el futuro de Gotham.

: fuerte, independiente y clave para entender el futuro de Gotham. Bet Sykes: la villana más impredecible y carismática, capaz de robar cada escena.

Datos locos que no sabías

Algunos episodios fueron censurados o editados para su emisión en ciertos países por su violencia explícita.

El propio Jack Bannon ha confesado en entrevistas que nunca había leído un cómic de Batman antes de conseguir el papel.

ha confesado en entrevistas que nunca había leído un cómic de Batman antes de conseguir el papel. El vestuario de Alfred es tan icónico que varias marcas británicas han lanzado colecciones inspiradas en la serie.

Dónde ver Pennyworth en España y en qué plataforma

La gran pregunta para muchos: ¿dónde ver Pennyworth en España? Actualmente, la serie está disponible en la plataforma Max (antes conocida como HBO Max). Este servicio de streaming reúne la mayor parte del contenido del universo DC, así que si ya eres usuario tendrás acceso directo. Si no, puedes suscribirte desde 9,99 € al mes con el plan estándar, o bien optar por el plan premium si quieres ver la serie en calidad 4K y en varios dispositivos simultáneos.

Cómo ver Pennyworth en Max:

Accede desde la aplicación en smart TV, móvil, tablet o navegador web.

Puedes descargar episodios para verlos sin conexión.

Disponible tanto en versión original como doblada al español.

Planes destacados de Max en España:

Estándar: 9,99 €/mes (Full HD, dos dispositivos, 30 descargas).

Premium: 13,99 €/mes (4K UHD, cuatro dispositivos, 100 descargas).

Para quienes buscan maratonear la serie o descubrir otros títulos del universo DC, Max es la opción principal y más sencilla en España.

Pennyworth y el fenómeno de los orígenes en televisión

El éxito de Pennyworth demuestra el interés por explorar los orígenes de personajes secundarios, dándoles una profundidad y una historia propia. Esta tendencia se ve también en otras series recientes, como Gotham, donde los villanos y aliados de Batman ocupan el centro de la trama.

Lo interesante de Pennyworth es cómo mezcla géneros y desafía la imagen tradicional de los héroes y sus ayudantes. La serie apuesta por la ambigüedad moral, el humor negro y un estilo visual que la distingue de otras producciones superheroicas. Además, la elección de un protagonista británico y un entorno tan marcado por la cultura y la historia de Reino Unido le da una identidad única.

En definitiva, Pennyworth es una de esas series que sorprende tanto a fans de Batman como a quienes buscan algo diferente en el universo de la televisión actual. Su mezcla de acción, espionaje, intriga y referencias culturales la convierten en una joya para descubrir en streaming.