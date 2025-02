Pronóstico del Tiempo: Lluvia y viento azotan la Península Ibérica este 10 de febrero de 2025

El invierno muestra su cara más cruda en este segundo lunes de febrero. Un potente frente atlántico se ha instalado sobre la Península Ibérica, trayendo consigo un cóctel de lluvia, viento y frío que mantendrá en vilo a gran parte del país durante las próximas horas.

En Madrid, la capital se despertará con un cielo encapotado y temperaturas que oscilarán entre los 6°C de mínima y los 12°C de máxima. La lluvia hará acto de presencia a partir del mediodía, intensificándose a medida que avance la tarde. Se recomienda a los madrileños no olvidar el paraguas al salir de casa.

El panorama no es mucho más alentador en el resto de la Península. En Barcelona, las temperaturas se mantendrán suaves, con máximas de 15°C, pero las precipitaciones serán la tónica dominante durante toda la jornada. La borrasca que nos visita no hace distinciones y repartirá sus efectos por igual en la costa mediterránea.

New Life, New Hope 🐘 💚.

Elephants are expressive creatures. They display joy, anger, grief, compassion and love. But a mother’s love for her calf is the strongest emotion of all.

Stay safe little one. pic.twitter.com/iaJkZIBnGX

— Nature Is Beautiful 🐾 🦋🌏🌸 (@AMAZ1NG_NATURE) January 23, 2024