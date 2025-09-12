Italia y Suecia arrebatan a España la corona de la longevidad: ¿por qué nos hemos estancado en los 84 años?

La noticia ha sorprendido a muchos: España ha dejado de ser el país con mayor esperanza de vida de la Unión Europea.

En un giro inesperado, Italia y Suecia han superado a nuestro país, situando la media española en unos 84 años, una cifra que, aunque sigue siendo elevada, se ha quedado estancada frente al avance de sus competidores.

Este dato marca un antes y un después en el tradicional liderazgo español en longevidad, un título que parecía inamovible hasta hace apenas unos años.

A día de hoy, 12 de septiembre de 2025, la fotografía demográfica europea muestra una clara recuperación tras el impacto devastador de la pandemia.

Sin embargo, mientras países como Italia y Suecia han conseguido no solo recuperar sino mejorar sus cifras prepandémicas, España apenas ha variado su media desde 2019, quedándose atrás en una carrera donde cada décima cuenta.

¿Por qué España pierde fuelle en esperanza de vida?

Varias regiones españolas siguen destacando por su longevidad. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ostenta el récord europeo con una media asombrosa de 86,1 años, superando incluso a regiones históricamente punteras como Trento (Italia) o el archipiélago finlandés de Åland. Otras comunidades como Navarra, Castilla y León o el País Vasco también figuran entre las diez primeras regiones europeas.

Sin embargo, estos logros regionales no compensan la falta de crecimiento a nivel nacional. La explicación está en los siguientes factores:

Estancamiento nacional : La media española permanece estable en 84 años desde antes de la pandemia, mientras otros países sí han experimentado subidas notables.

: La media española permanece estable en 84 años desde antes de la pandemia, mientras otros países sí han experimentado subidas notables. Mejoras limitadas en edades avanzadas : El gran salto del siglo XX vino por la drástica reducción de mortalidad infantil y juvenil; actualmente ese margen es mínimo y las mejoras en edades avanzadas avanzan más despacio.

: El gran salto del siglo XX vino por la drástica reducción de mortalidad infantil y juvenil; actualmente ese margen es mínimo y las mejoras en edades avanzadas avanzan más despacio. Factores socioeconómicos: Aunque España mantiene una sanidad pública robusta y goza del efecto positivo de la dieta mediterránea, elementos como las desigualdades regionales o nuevas amenazas sanitarias pueden estar frenando el avance global.

El contexto europeo: recuperación desigual tras la pandemia

La tendencia general en Europa es positiva. Según datos recientes, la esperanza media al nacer en la UE alcanzó los 81,7 años en 2024, consolidando así la recuperación tras el golpe del COVID-19. Italia y Suecia lideran ahora el ranking con 84,1 años, seguidos muy de cerca por España. Países del este europeo como Bulgaria o Rumanía presentan cifras considerablemente menores, lo que refleja las profundas diferencias dentro del continente.

A pesar del estancamiento español, hay que destacar que solo Países Bajos ha experimentado un retroceso reciente, mientras que casi todos los demás miembros han mejorado respecto a los niveles previos a 2020. En este escenario competitivo cada año ganado o perdido representa mucho más que una simple estadística.

¿Estamos tocando techo? El debate científico sobre los límites biológicos

Durante décadas hemos asumido que cada generación viviría más que la anterior. Sin embargo, investigaciones recientes ponen en duda esa creencia optimista. Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences sugiere que hemos llegado a un punto donde la mejora continua podría estar frenándose, especialmente entre las cohortes nacidas entre 1939 y 2000.

El análisis es claro: aunque seguimos viviendo más gracias a los avances médicos y tecnológicos, el ritmo del incremento se ha desacelerado notablemente. La principal razón es que ya no hay margen para reducir mucho más la mortalidad infantil—uno de los grandes motores históricos del aumento de longevidad—y las mejoras entre personas mayores van más despacio.

Algunos datos clave del estudio:

El ritmo previo de mejora (0,46 años adicionales por cohorte) se ha reducido entre un 37% y un 52%, según el modelo empleado.

Más del 70% del freno se debe a que ya hay muy pocas muertes infantiles; apenas queda margen para mejorar este grupo.

Aun con escenarios optimistas simulados por los autores, no se recupera el ritmo acelerado del pasado siglo.

Curiosidades científicas sobre vivir más (o menos)

El mundo científico nunca deja de sorprender cuando se trata de desentrañar los secretos detrás del envejecimiento y la longevidad. Aquí van algunas perlas para alimentar el asombro:

¿Por qué viven más las mujeres? En España las mujeres superan claramente a los hombres con una media cercana a los 87 años frente a los 83 masculinos. Una teoría curiosa sugiere que hablar más podría estar relacionado con este fenómeno. Estudios apuntan a que ellas verbalizan hasta 12.000 palabras diarias más que ellos… ¡y quizás eso sea bueno para su bienestar!

En España las mujeres superan claramente a los hombres con una media cercana a los 87 años frente a los 83 masculinos. Una teoría curiosa sugiere que hablar más podría estar relacionado con este fenómeno. Estudios apuntan a que ellas verbalizan hasta 12.000 palabras diarias más que ellos… ¡y quizás eso sea bueno para su bienestar! ¿Llegaremos a vivir 100 años todos? Pese al optimismo popular (“los niños nacidos hoy llegarán a los cien”), muchos demógrafos creen que estamos cerca del techo biológico para nuestra especie. Salvo sorpresas tecnológicas o biomédicas revolucionarias, será difícil superar esa barrera como media poblacional.

Pese al optimismo popular (“los niños nacidos hoy llegarán a los cien”), muchos demógrafos creen que estamos cerca del techo biológico para nuestra especie. Salvo sorpresas tecnológicas o biomédicas revolucionarias, será difícil superar esa barrera como media poblacional. El papel oculto de ciertos nutrientes: Recientes investigaciones señalan que reducir algunos aminoácidos concretos (como la isoleucina) podría alargar significativamente la vida… al menos en ratones machos. Estos avances abren nuevas vías para comprender cómo influye lo que comemos en cuánto vivimos.

Recientes investigaciones señalan que reducir algunos aminoácidos concretos (como la isoleucina) podría alargar significativamente la vida… al menos en ratones machos. Estos avances abren nuevas vías para comprender cómo influye lo que comemos en cuánto vivimos. El mito de la inmortalidad: Desde el Santo Grial hasta las leyendas urbanas sobre “el secreto” para no morir nunca, nuestra cultura está plagada de relatos sobre cómo burlar al tiempo… Pero por ahora lo único seguro es que cada año extra es una pequeña victoria contra Cronos.

Entre récords regionales y desafíos globales

Mientras Madrid presume de sus excepcionales cifras—gracias a factores como su potente sanidad pública, renta per cápita alta y calidad del agua—el conjunto nacional afronta nuevos retos para volver a liderar Europa en longevidad. Mantenerse arriba exige seguir innovando tanto en prevención sanitaria como en estilos de vida saludables.

Y aunque Italia y Suecia disfruten ahora del oro demográfico europeo (quizás celebrando con pasta fresca o arenques), seguro que muchos españoles seguirán brindando con gazpacho… ¡y deseando sumar algún año extra al marcador!

Anécdotas y rarezas sobre la esperanza de vida

El pueblo madrileño con mayor longevidad tiene menos de 100.000 habitantes… pero aún no ha descubierto si sus vecinos guardan algún secreto aparte del agua del grifo.

Los científicos aún debaten si vivir mucho depende más del genoma… o del jamón ibérico.

Si alguna vez te preguntaste por qué tu abuela parece tener vidas infinitas: probablemente sea porque nunca se salta una buena sobremesa.

En resumen: aunque hayamos perdido momentáneamente el liderazgo europeo, siempre queda tiempo—y ciencia—para volver al podio… o al menos para disfrutar el viaje con buen humor y mucha curiosidad.