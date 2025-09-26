Asteroide 2024 YR4: el plan de la NASA para proteger la Luna, ¿fragmentarlo en pedazos?

Cuando se habla de “romper asteroides”, la mente evoca escenas sacadas de una película de ciencia ficción. Sin embargo, el asteroide 2024 YR4, descubierto a finales de 2024 por el sistema ATLAS en Chile, ha llevado a los científicos a enfrentarse a un dilema muy tangible: descomponerlo para salvaguardar la Luna y los satélites que giran a su alrededor.

Esta roca, que mide entre 40 y 90 metros de diámetro, sigue una trayectoria solar que, aunque no representa un peligro directo para nuestro planeta, podría impactar la superficie lunar en 2032, justo en un momento en que la exploración y el turismo espacial están cobrando impulso.

No es una preocupación sin fundamento. Aunque un impacto en la Luna no provocaría una catástrofe global, las consecuencias podrían ser significativas para los futuros colonos y para las infraestructuras científicas y tecnológicas que monitorean nuestro satélite natural. La NASA, junto con la ESA y otras agencias espaciales, está atenta al recorrido del 2024 YR4 mientras considera la opción de “dividirlo” utilizando tecnología de defensa planetaria, una estrategia tan intrigante como complicada.

La defensa planetaria ha dejado de ser solo un tema cinematográfico. Tras el exitoso desvío de un asteroide en 2022 mediante la misión DART, ahora se analiza seriamente cómo fragmentar el 2024 YR4. Pero, ¿cómo se llevaría a cabo esta operación?

Se contempla el uso de explosivos, vehículos cinéticos o incluso tecnología láser para cambiar su trayectoria o dividirlo en fragmentos más pequeños. La meta es asegurar que los trozos resultantes no supongan un riesgo ni para la Luna ni para los satélites en órbita lunar.

No obstante, entender la composición y estructura del asteroide es crucial. Si resulta ser una “pila de escombros”, como ocurre con Bennu o Ryugu, su fragmentación controlada podría volverse más complicada.

Este tipo de intervención requerirá una coordinación internacional sin precedentes y una precisión extrema, ya que romper un asteroide podría generar múltiples objetos peligrosos si no se calcula con exactitud.

El asteroide 2024 YR4 bajo observación: datos y estimaciones

El sistema ATLAS lo detectó el 27 de diciembre de 2024 y ha permitido establecer que el 2024 YR4 es un asteroide del tipo Apolo, cuya órbita cruza las trayectorias de la Tierra y la Luna.

Su periodo orbital abarca 4,046 años.

En 2028 pasará cerca de nuestro planeta, brindando una nueva oportunidad para estudiar su trayectoria y características físicas.

Aunque baja, existe una probabilidad suficiente de impacto en la Luna en 2032 como para justificar el despliegue sin precedentes de recursos científicos y tecnológicos.

La comunidad internacional, encabezada por la ONU y su Oficina para Asuntos del Espacio Exterior, ha catalogado al encuentro con el 2024 YR4 como nivel 3 en la Escala de Torino. Esto implica atención prioritaria por parte de astrónomos y autoridades espaciales. En cuanto a la Escala de Palermo, su valor negativo indica que el riesgo es menor al promedio de otros objetos cercanos; sin embargo, sigue siendo relevante dada su relación con nuestro satélite.

El desafío de fragmentar: ciencia, tecnología y algo más

Descomponer un asteroide no es tan simple como parece a primera vista.

La mayoría son cuerpos irregulares compuestos por roca con escasa cohesión interna. Por lo tanto, fragmentarlos puede provocar una “lluvia de escombros” difícilmente controlable; esto exige cálculos meticulosos sobre energía y dirección durante la intervención.

Los telescopios terrestres y espaciales —incluido el Telescopio Espacial James Webb— realizarán observaciones urgentes para determinar tamaño, composición y rotación del 2024 YR4 antes de tomar cualquier decisión.

Alternativas si no se logra fragmentar: planes B y protocolos

La opción de dividir el asteroide es solo una entre varias estrategias posibles.

Otra alternativa sería desviar su órbita mediante un impacto controlado por parte de una nave espacial; algo similar a lo realizado durante la misión DART.

En caso de que un impacto sea inminente, se activarían protocolos emergentes destinados a proteger los satélites y equipos instalados en la Luna; esto incluiría apagados preventivos y blindajes temporales.

La cooperación internacional resulta fundamental: organismos como la ONU, NASA y ESA ya están coordinando simulacros y campañas conjuntas de observación.

La relevancia actual de la Luna

La Luna ya no es solo un cuerpo inerte y solitario.

Más de una docena de misiones internacionales están programadas para los próximos diez años; Estados Unidos, Europa, China y Rusia compiten por establecer bases permanentes e incluso hoteles espaciales. Un impacto del asteroide 2024 YR4 podría dañar equipos científicos vitales, alterar su superficie e incluso poner en riesgo a futuros astronautas o turistas espaciales. Los satélites en órbita lunar son esenciales tanto para las comunicaciones como para el estudio del espacio profundo; también estarían amenazados.