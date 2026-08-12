Hoy es el día en que el Sol ‘desaparecerá’ en España: guía para disfrutar del eclipse total

Este miércoles, el Sol hará una pausa y España lo notará de manera poco habitual: el cielo se oscurecerá al atardecer.

Un fenómeno que promete llenar playas, miradores y carreteras secundarias con entusiastas, armados con prismáticos y ganas de narrar una historia que no se ha vivido en la Península desde hace más de un siglo.

La experiencia no será la misma para todos. En la franja de totalidad, el Sol quedará completamente oculto durante algo más de un minuto; fuera de esta zona, el espectáculo seguirá siendo notable, aunque parcial. Los horarios más importantes oscilan en torno a las 19:30 para el inicio visible y entre las 20:25 y 20:33 para el máximo, dependiendo del lugar, con el ocaso como telón de fondo.

Dónde se verá mejor

La franja de totalidad atravesará España de oeste a este, afectando a 13 comunidades autónomas y 31 provincias. Según los mapas compartidos por diversos medios, el mejor lugar para observarlo estará en el norte peninsular y en puntos que van desde Galicia y Asturias hasta Aragón, pasando por la Comunidad Valenciana y Baleares.

Entre las capitales y ciudades destacadas dentro de esta franja figuran A Coruña, Oviedo, Santander, León, Bilbao, Burgos, Zaragoza, Valencia y Palma. En muchas otras localidades, el eclipse se percibirá de forma parcial, pero suficiente para disfrutar de ese curioso “anochecer de lujo” que transformará la tarde en algo más cinematográfico que un martes habitual.

Horarios a tener en la cabeza

En este fenómeno, los relojes toman un papel primordial, pues la Luna y el ocaso no entienden de esperas. El inicio parcial comenzará cerca de las 19:30 en gran parte del país, mientras que la totalidad se alcanzará en torno a las 20:25 a 20:33, dependiendo del punto de observación.

En A Coruña, el inicio parcial se dará alrededor de las 19:31 y la totalidad se producirá a las 20:28.

En Palma, el inicio parcial se estará produciendo sobre las 19:38 y el máximo total será cerca de las 20:32.

En zonas centrales o fuera de la franja total, el eclipse será visible, aunque el Sol no desaparecerá por completo.

La duración de la totalidad será breve: en algunos lugares, se registrará un máximo de 1 minuto y 50 segundos, mientras que en otros será algo menos de minuto y medio. Esta corta duración invita a tener un plan bien definido, ya que el cielo no ofrece segundas oportunidades.

Cómo verlo sin arriesgar la vista

Aquí no se trata de heroicidades. Obliguemos a proteger nuestra visión, porque mirar al Sol sin las medidas adecuadas puede provocar daños irreversibles en la retina, incluso cuando el astro parece más pequeño o “suave” por estar parcialmente cubierto. Las gafas de sol normales, los cristales ahumados y las soluciones caseras quedan totalmente excluidas.

Es necesario utilizar gafas homologadas con la certificación ISO 12312-2 .

con la certificación . Asegúrate de que estén en perfecto estado, sin rayones ni deformaciones.

Solo retíralas durante el periodo de totalidad total, volviéndolas a colocar en cuanto se vea el primer destello solar.

Si empleas cámara, prismáticos o telescopio, necesitarás un filtro solar específico colocado en la parte frontal.

Para aquellos que no dispongan de equipo, la forma más sencilla y elegante sigue siendo la más modesta: proyectar la imagen sobre una cartulina, la pared o el suelo a través de un pequeño agujero, o incluso usando una espumadera, como han recordado varias fuentes especializadas. Este método carece de glamour, pero asegura que tus ojos no terminen en el oftalmólogo.

Consejos prácticos para no verse atrapado en un atasco astronómico

La fama del eclipse como evento masivo implica desplazamientos, esperas y un gran número de planes logísticos. Resulta recomendable llegar con tiempo, elegir un lugar con el horizonte oeste despejado y verificar que no haya montañas, edificios o árboles que tapen la fase final, que es, sin duda, la más espectacular.

También es aconsejable preparar un pequeño kit de supervivencia astronómica: agua, algo de comida, protector solar, ropa cómoda, una linterna para el regreso y un poco de paciencia. Si se observa en familia, los niños necesitarán supervisión constante, y las gafas deben ser exclusivamente las adecuadas para un eclipse. Y no conviene olvidar que el mejor lugar no siempre es el más popular; a veces, una ubicación que permita ver el ocaso sin un árbol impidiendo la vista es la mejor elección.

Lo que hace especial a este eclipse

El interés que suscita no es simplemente estético. Se trata del primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo, y por ello ha generado una fiebre de reservas y desplazamientos inusitada, ajena a los grandes eventos deportivos o musicales. La combinación de rareza, un horario accesible y una trayectoria extensa explica por qué los municipios del norte y del interior están recibiendo una atención significativa.

Además, el fenómeno está enmarcado dentro de una agenda astronómica excepcional: este miércoles no llegará solo en el calendario celeste, sino que estará acompañado de una serie de observaciones que refuerzan la sensación de estar ante una tarde extraordinaria. Por una buena vez, la ciencia logra captar la atención de medio país, todos mirando al cielo al mismo tiempo.