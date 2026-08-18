Los hidratos de carbono que suman años: qué revela el nuevo estudio español sobre dieta y cáncer

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Un reciente análisis de origen español, publicado por Infobae, vuelve a colocar a los hidratos de carbono en el centro de la discusión nutritiva: no todos contribuyen al aumento de peso ni al envejecimiento de la misma manera.

Este estudio, que incluyó a 7.210 adultos de entre 55 y 80 años con alto riesgo de enfermedad cardiovascular, revela que aquellos que consumieron carbohidratos de calidad inferior presentaron un 28% más de probabilidad de fallecer por cualquier causa y un 48% más de riesgo de morir por cáncer. Para ponerlo en términos sencillos: no es igual comer un pan blanco que seguir una dieta rica en fibra, legumbres y cereales integrales.

Qué ha encontrado el estudio

La investigación, en colaboración con instituciones como la Universitat Rovira i Virgili, el IRB-CatSud y el CIBEROBN, llevó a cabo un seguimiento de los participantes durante un promedio de seis años. En este lapso, se registraron un total de 425 muertes, de las cuales 169 fueron atribuidas al cáncer y 103 a enfermedades cardiovasculares.

El hallazgo central no se enfoca en demonizar los carbohidratos, sino en refinar el enfoque. Los resultados muestran que lo que realmente importa es la calidad: una dieta rica en fibra y en cereales integrales se correlaciona con una menor mortalidad. En contraste, aquellos con baja ingesta de fibra presentaron un 51% más de riesgo de morir por cualquier causa y un 72% más de riesgo de fallecer por cáncer.

Hallazgo Asociación observada Carbohidratos de peor calidad y mortalidad total +28% Carbohidratos de peor calidad y muerte por cáncer +48% Baja ingesta de fibra y mortalidad total +51% Baja ingesta de fibra y muerte por cáncer +72%

La interpretación científica es clara: el organismo parece llevarse mejor con los carbohidratos que son de calidad, en lugar de aquellos que ofrecen poco a nivel nutricional. Es decir, prefieren los productos que brindan beneficios reales en lugar de los que solo aportan calorías vacías.

Por qué importa más la calidad que la cantidad

En el ámbito de la nutrición, el término “hidrato” a menudo se utiliza de manera indistinta, pero esta no es la realidad. Los efectos de los carbohidratos provienen de alimentos poco procesados son muy diferentes a los de sus versiones refinadas, que carecen de fibra y poseen menor densidad nutricional.

La fibra actúa como un “mantenimiento” para el cuerpo: incrementa la sensación de saciedad, apoya a la microbiota intestinal y se asocia con un mejor control metabólico. Así que no resulta sorprendente que en estudios como este, la fibra salga reforzada por la ciencia. Además, los cereales integrales y las legumbres aportan un cóctel de vitaminas, minerales y compuestos bioactivos que los productos ultraprocesados no tienen.

Conviene aclarar que este tipo de estudio revela asociaciones, y no una relación de causa-efecto definitiva. Es decir, no prueba de forma individual que consumir más hidratos de calidad «cause» una vida más larga, sin embargo, refuerza una idea que ha estado ganando terreno en la literatura médica: la dieta juega un papel esencial en el envejecimiento saludable.

Lo que encaja con otros estudios recientes

La novedad española no aparece aislada. En los últimos meses, diversos estudios han respaldado la misma idea: la calidad de lo que comemos cuenta más que la simplista regla de “eliminar carbohidratos”. Un análisis lanzado este año sobre envejecimiento saludable en mujeres sugirió que los carbohidratos de alta calidad, como los cereales integrales, las frutas, las verduras y las legumbres, estaban relacionados con una mayor probabilidad de alcanzar una edad avanzada con buena salud física y mental.

También se han realizado estudios últimamente en biobancos y cohortes amplias que recalcan lo mismo: las dietas bajas en carbohidratos o grasas no son automáticamente beneficiosas únicamente por su etiqueta, sino por los alimentos que las conforman. Si la base está compuesta por elementos de baja calidad, los beneficios se desvanecen. En la cocina, como en la vida, no existen atajos; solo ingredientes.

Y por qué las mujeres viven más que los hombres

Otro tema recurrente cuando se habla de longevidad es la disparidad entre géneros. Las mujeres tienden a vivir más que los hombres en la mayoría de los países, y esta diferencia no se debe a una única causa. Varias son las variables en juego: la biología, las hormonas, la respuesta inmunitaria, los hábitos saludables y, claro, el comportamiento de riesgo.

Algunos factores comúnmente citados en la literatura científica son:

Menor exposición histórica a conductas de riesgo, como el tabaquismo o ciertos trabajos especialmente peligrosos.

Diferencias en la protección cardiovascular antes de la menopausia.

Una respuesta inmunitaria en mujeres que, en promedio, es más intensa, aunque no siempre resulta ventajosa.

Mayor acceso y uso de atención sanitaria y prevención por parte de las mujeres.

Por supuesto, la dieta también juega un rol en este cálculo. Sin embargo, no como una solución mágica, sino como un destello más en el rompecabezas de la salud. Un patrón alimentario que incluya fibra, legumbres y cereales integrales puede contribuir a disminuir el riesgo cardiometabólico, y con ello, incidir en aspectos esenciales de la salud y la longevidad.

Curiosidades para llevarse al bolsillo