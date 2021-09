“Y tú ¿por qué quieres ser Policía?”. Esta es una de las preguntas más repetidas en la entrevista personal de las oposiciones de Policía Nacional y que ha dejado en fuera de juego a más de un aspirante ¿cómo responder a esta pregunta? La recomendación de la mayoría de expertos es la más lógica: responder con total sinceridad.

Aun así, muchas veces no sabemos por qué queremos hacer algo. Simplemente queremos hacerlo. Si no se te ocurre como responder a esta pregunta, no te preocupes. Con la ayuda de la academia MasterD te mostraremos varias razones por las que posiblemente quieras ser Policía.

Razones para ser Policía Nacional

Ser policía es vocacional

El motivo principal por el que quieren presentarse muchas personas. Querer ser Policía es una vocación que en muchas ocasiones viene desde muy pequeño, ya sea por los valores que representa, las aspiraciones de servir y proteger a la sociedad, o por cuestiones familiares. Esto no quiere decir que todos los Policías sean por vocación ni que todos lo tengan claro desde niños. Algunas personas lo descubren con el pasar de los años, pero todos comparten el mismo objetivo.

Compromiso con la sociedad

El cometido principal de la Policía Nacional es velar para que se cumpla la ley y se mantenga el orden público, pero sobre todo proteger a aquellas personas de ciertas situaciones de injusticia que las pongan en peligro, a ellas y a sus familias. Muchos aspirantes a Policía encuentran la satisfacción en luchar contra estas situaciones, ya sean robos, peleas, secuestros, extorsiones y todo tipo de delitos que pueda sufrir un ciudadano.

Compañerismo y solidaridad

El CNP se caracteriza entre otras cosas por el trabajo en equipo, entre todas las especialidades y escalas jerárquicas del Cuerpo. Los principios de la Policía Nacional en España son el respeto, la cooperación, la coordinación y solidaridad, muy admirados por la sociedad. El reconocimiento de las personas y de los compañeros es un incentivo muy fuerte por el que muchas personas pueden decidir prepararse para ser Policía.

Un puesto de trabajo para toda la vida

No hay que olvidar que además de una vocación y un servicio público, ser Policía es un trabajo. Una de las más importantes ventajas de este trabajo es que es un puesto vitalicio, hasta la edad de jubilación. Preparar unas oposiciones como las del CNP es una decisión que se puede tomar por motivos laborales, para encontrar un trabajo estable y de calidad, en una de las organizaciones más importantes del Estado.

Un buen sueldo

El sueldo de un Policía Nacional que empieza a ejercer sus funciones se sitúa en torno a los 1.500€, algo que actualmente sucede con pocos novatos en España. Además, a esto hay que sumarle complementos por destino, especialidad, horas extra, experiencia, etc. En cargos superiores, un Inspector de Policía puede llegar a percibir 2.500€. Sin duda un sueldo nada despreciable.

Trabajo práctico o trabajo “de oficina”

El CNP tiene mucha versatilidad en el tipo de trabajo a desempeñar, por lo que hay cabida para todo tipo de trabajadores. Tanto si lo tuyo es la “acción” y te gusta trabajar y desempeñar tus funciones en la calle, como si prefieres un trabajo de oficina sin tanto sobresalto, puedes optar a un puesto de Policía Nacional.

Posibilidad de ascenso

La Policía también cuenta con multitud de escalas y especialidades, por lo que es posible desempeñar funciones casi de cualquier tipo (GEO, TEDAX, Investigación Tecnológica, Caballería, Guía canino…) e ir escalando desde la Escala Básica. Esta es la forma más sencilla de acceder, pero el CNP también da la posibilidad de acceder directamente a la Escala Ejecutiva, para ser Inspector de Policía.

Huir de la monotonía

El puesto de Policía Nacional es de alta responsabilidad y con una alta carga de trabajo, pero hay algo que no es: monótono y aburrido. Puedes formar parte de todo tipo de operativos y realizar funciones diferentes, y las situaciones que pueden crearse en el día a día dan para escribir todo un libro de anécdotas. Siendo Policía Nacional estarás en contacto con la gente y con la cotidianeidad de la vida diaria de miles de personas.

Amigos de por vida

La convivencia en cualquier ámbito genera experiencias inolvidables y relaciones sólidas. Si son en defensa de los ciudadanos y la sociedad en general, los lazos creados son irrompibles. Ya en Ávila, los Policías conviven durante meses y se crean amistades que duran para toda la vida.