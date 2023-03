La mamarrachada mayor de una profesora censurando el Día del Padre, seguida también por un colegio católico

¡Hasta dónde vamos a llegar!

El próximo 19 de marzo de 2023 se celebrará, como todos los años, y cómo ha sido siempre, el Día del Padre. Son ya muchos los niños que están preparando en las escuelas y colegios algún detalle para regalar a sus padres, tazas, figuras con arcilla… Sin embargo, este día junto al ‘Día de la Madre’, por lo que parece ser, tienen fecha de caducidad, y será más pronto que tarde.

Esta motiva tradición está comenzando a desaparecer en muchos colegios por el cambio de familia actual en España, y que por ello, los niños deberían adaptarse a esta nueva realidad. En su lugar, pretenden celebrar el «Día de la familia». Varias asociaciones llevan años detrás de esta polémica, pero no ha sido hasta ahora cuando se están empezando a ver casos de centros educativos que han optado por eliminar esta tradición.

Por ahora, son dos los colegios que se han sumado a la ‘moda’ de vetar esta celebración. Uno es el colegio San Agustín de la localidad madrileña de Guadarrama. Algo sorprendente, ya que, se supone que es un colegio religioso de la orden de los Agustino, conocido por conmemorar la festividad de San José en homenaje a Jesús, y pro extensión, a todos los demás padres. El otro centro se sitúa en Andalucía, en Jerez de la Frontera, aunque todavía está sin identificar.

Ya no hay ‘Día del Padre’, ahora es ‘Día de la familia’

Muchas escuelas consideran el ‘Día del Padre’ como ‘obsoleto’ y ‘discriminatorio’, y que por ello, han tomado la decisión de eliminar de sus aulas dichas festividades, mediante las asociaciones de padres y madres de alumnos.

Hoy en día, la estructura de las familias no es igual a la que era hace unos años atrás. Hemos pasado de ver una familia formada por un padre, una madre, y los hijos, a ver una familia formada por dos madres y los hijos, o dos padres y los hijos. Por esa razón, replantean la idea de celebrar el ‘Día de la familia’ y eliminar el ‘Día del Padre’ y el ‘Día de la Madre’ para que no resulte discriminatorio para aquellas familias que no se ajusten a los cánones tradicionales.

El Observatorio contra la LGTBfobia se pronunció hace años para pedir a los centros educativos eliminar estas festividades. El director Paco Ramírez anunció lo siguiente:

«No se reflexiona sobre todos aquellos niños que por uno u otro motivo, o no tienen un padre, o no tienen una madre. Esto provoca daño psicológico en los niños excluidos de un día especial que celebran todos sus compañeros, produciendo autodiscriminación, falta de autoestima e incluso provocando acoso escolar, mofa y burla por parte de otros niños».

Revuelo en TikTok

Esta polémica ha sido muy sonada en las redes sociales, concretamente en TikTok. Un usuario de esta aplicación, Ramón Moreno (en TikTok Ramondady), ha compartido un audio difundido en un grupo de WhatsApp de una profesora de un colegio de Sevilla que se ha hecho totalmente viral por denunciar el «acoso y derribo contra el hombre».

El mensaje de voz de la profesora recuerda a los integrantes del grupo que el próximo día 19 de marzo se celebrará el ‘Día del Padre’:

«Cómo bien sabéis, ya no se celebra el día del padre porque hay muchos tipos de familia: monoparentales, cuando son dos madres o dos papás… Lo que vamos a celebrar es el Día de la Persona Especial».

Ramondady, en su vídeo, asegura lo siguiente:

«Es un acoso y derribo contra el hombre. Se está viendo. Esto es la escuela pública, que es donde va nuestro dinero y donde tienen que enseñar a los niños y le dan estos ejemplos. De toda la vida, día del padre y día de la madre, no hay más. Que hay otras familias especiales, evidentemente, pero no que vengan a decirnos que no hay día del padre».

Finalmente señala que la única solución es esperar a la celebración de unas nuevas elecciones para que:

«Si alguien reconoce la voz de esta profesora que quite a esos niños del colegio. Esto ha pasado en un colegio de Sevilla, no voy a dar más datos, pero tengo constancia de qué está pasando en otros muchos colegios públicos».

Este usuario de TikTok no ha sido el único que ha criticado a la profesora, Bertín Osborne, también lo ha hecho: