El socialista Sánchez y sus ministros se derriten por la Educación Pública pero estudiaron en la privada y recurren siempre a la Sanidad de pago

Tienen estos progres más cara que espalda.

El pasado miércoles, el Congreso de los Diputados se convirtió en el escenario de una de las ironías políticas más notorias de la temporada.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y líder del PSOE, abogó con fervor por la educación y la sanidad públicas, arremetiendo contra quienes “se enriquecen” con los centros privados.

Este ataque, dirigido a la gestión educativa y sanitaria en las comunidades bajo gobierno del PP, encontró una respuesta inesperada: “¿En qué universidad pública ha estudiado usted?”, cuestionó sarcàstico Alberto Núñez Feijóo.

El marido de Begoña optó por el silencio, aunque la respuesta flotaba en el ambiente: en ninguna.

La paradoja es significativa.

El propio Sánchez se graduó en Ciencias Económicas en el Real Colegio Universitario María Cristina, un centro privado ubicado en El Escorial, además de realizar su tesis doctoral en la también privada Universidad Camilo José Cela.

Pero esta contradicción ha cobrado más relevancia este curso, cuando su hija menor, Carlota, ha comenzado un doble grado en la ESIC University, una universidad privada y católica situada en Pozuelo de Alarcón, con una matrícula anual que asciende a 12.900 euros.

Feijóo desmonta en 39 segundos las mentiras de Sánchez sobre las autonomías del PP y lo público: % de lo que usted llama privatización en Andalucía: 4,4%. En Cataluña: 22% Yo he estudiado en una universidad pública. ¿En qué universidad pública ha estudiado usted?

“Chiringuitos educativos” y la ofensiva contra la privada

La decisión familiar de Sánchez se produce en medio del endurecimiento de los criterios para autorizar nuevas universidades privadas en España.

El propio presidente ha calificado a estos centros como “chiringuitos educativos” y “máquinas expendedoras de títulos”, que según su visión amenazan tanto el modelo público como la igualdad de oportunidades.

El Gobierno Frankenstein ha anunciado que exigirá a las nuevas universidades privadas contar con una cifra mínima de 4.500 estudiantes y mayores requisitos en investigación y alojamiento, buscando evitar lo que consideran una proliferación de “academias low cost”.

Sin embargo, es notable que la ESIC University, donde estudia su hija, aún no cumple con todos los nuevos requisitos que pretende imponer el Ejecutivo socialcomunista.

Actualmente, este centro cuenta con 3.700 alumnos y podría perder su autorización si no alcanza los números exigidos antes de octubre de 2028.

La contradicción es tan palpable que varios medios han recogido la ironía planteada por Feijóo y el silencio de Sánchez en el Parlamento.

La incoherencia del Gobierno

El caso del presidente no es un hecho aislado. Varios miembros de su Ejecutivo han elegido la educación privada para ellos o sus hijos, a pesar de criticar públicamente la “privatización” de servicios esenciales:

Félix Bolaños (ministro de la Presidencia): en 2024 decidió trasladar a su hijo desde un colegio público al elitista Liceo Francés de Aravaca, uno de los más costosos en Madrid.

(ministro de la Presidencia): en 2024 decidió trasladar a su hijo desde un colegio público al elitista Liceo Francés de Aravaca, uno de los más costosos en Madrid. José Blanco (exministro de Fomento): matriculó a sus hijos en colegios privados en Las Rozas debido a la falta de opciones bilingües públicas (2011).

(exministro de Fomento): matriculó a sus hijos en colegios privados en Las Rozas debido a la falta de opciones bilingües públicas (2011). Pablo Iglesias (exvicepresidente) e Irene Montero (exministra): dos de sus tres hijos fueron inscritos en septiembre de 2025 en un colegio privado laico también ubicado en Las Rozas (Madrid), con cuotas mensuales que rondan los 500 euros por niño; justificaron esta elección por “presión social”.

(exvicepresidente) e (exministra): dos de sus tres hijos fueron inscritos en septiembre de 2025 en un colegio privado laico también ubicado en Las Rozas (Madrid), con cuotas mensuales que rondan los 500 euros por niño; justificaron esta elección por “presión social”. Carmen Calvo (exvicepresidenta): ingresó en marzo de 2020 a la Clínica Ruber privada en Madrid debido a una neumonía bilateral mientras el PSOE defendía públicamente la sanidad pública.

(exvicepresidenta): ingresó en marzo de 2020 a la Clínica Ruber privada en Madrid debido a una neumonía bilateral mientras el PSOE defendía públicamente la sanidad pública. Pablo Iglesias: se operó en noviembre de 2022 en Clínica La Moraleja, otra institución privada destacada.

La lista continúa con ministros actuales y anteriores que han cursado estudios en centros privados: Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares lo hicieron en la Universidad de Deusto; Elma Saiz, por su parte, asistió a ESADE; y el propio Sánchez también se formó en el Real Colegio Universitario María Cristina.

Madrid, Cataluña y la sanidad: ¿Dónde está la privatización?

Uno de los argumentos recurrentes del Gobierno es acusar a las comunidades gobernadas por el PP —especialmente Madrid— de “privatizar” la sanidad. Sin embargo, los datos indican que Cataluña lidera el número total de conciertos sanitarios con entidades privadas, superando ampliamente a Madrid. Así las cosas, parece que las denuncias sobre “privatización” se ajustan más al ámbito político que a una realidad basada en cifras concretas.

La disonancia entre lo que dicen públicamente los miembros del Gobierno sobre educación y sanidad y sus elecciones personales no ha pasado desapercibida para muchos ciudadanos. Mientras se promueve un endurecimiento normativo para las universidades privadas junto con una defensa apasionada por lo público, quienes legislan muchas veces optan por servicios privados para sus familias cercanas. Las justificaciones van desde buscar calidad educativa hasta cuestiones relacionadas con seguridad o presión social; sin embargo, lo cierto es que esto erosiona cada vez más la credibilidad del mensaje político.

Esta situación evoca aquel dicho popular: “Consejos vendo que para mí no tengo”. En este caso particular, encontramos un escenario irónico dentro del Parlamento donde parece escasear cada vez más un discurso coherente.

La ESIC University , donde estudia Carlota Sánchez, fue fundada hace más de medio siglo por sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús y es considerada uno de los campus más destacados en Madrid. Además, Begoña Gómez, esposa del presidente, realizó allí un curso sobre dirección empresarial.

, donde estudia Carlota Sánchez, fue fundada hace más de medio siglo por sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús y es considerada uno de los campus más destacados en Madrid. Además, Begoña Gómez, esposa del presidente, realizó allí un curso sobre dirección empresarial. La carrera completa de Carlota superará los 70.000 euros; una cifra notablemente alejada del coste asociado a las universidades públicas.

David Sánchez, hermano del presidente también eligió estudiar en la privada Universidad Pontificia Comillas.

Feijóo aprovechó este debate para recordar que él estudió en una universidad pública gallega sin ningún reparo al respecto.

La mayoría de los ministros formados en centros privados lo hicieron en instituciones religiosas o reconocidas como Deusto o ESADE.

Cataluña —donde tradicionalmente han gobernado socialistas— encabeza también los conciertos sanitarios privados a nivel nacional; un dato curioso que suele pasar desapercibido dentro del debate político sobre privatización sanitaria.

Así concluye esta danza entre lo público y lo privado dentro del panorama político español; contradicciones que parecen marcar el compás actual sin visos claros para resolverse pronto.