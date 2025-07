Pronóstico del tiempo: España se asfixia bajo la ola de calor este jueves 3 de julio de 2025

España amanece este jueves 3 de julio bajo el dominio absoluto del calor extremo, con el mercurio marcando cifras que disparan los avisos naranjas en buena parte del país.

Si esperaba una tregua veraniega, mejor busque sombra y agua fresca, porque la jornada promete temperaturas tan intensas que hasta las chicharras han pedido aire acondicionado.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos naranjas por altas temperaturas en cinco comunidades: Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad de Madrid.

En estos territorios, se espera que los termómetros rebasen con holgura los 39 grados en Madrid y los 40 ºC en puntos del interior sur, especialmente en los valles del Guadalquivir, Tajo y Guadiana.

Por si fuera poco, otras regiones como Aragón, Baleares, Cataluña y Galicia mantienen alerta amarilla por calor, mientras que Asturias, Cantabria y La Rioja están en aviso amarillo, pero esta vez por lluvias.

Resumen rápido del pronóstico para hoy:

Cielos despejados en casi toda la Península y Canarias.

en casi toda la Península y Canarias. Nubosidad persistente en el Cantábrico con lluvias débiles.

Posibles tormentas por la tarde en zonas del interior peninsular.

Descenso térmico solo en el suroeste; calor intenso generalizado en el resto.

Mínimas muy elevadas: no bajarán de 20 ºC en amplias zonas del sur y litoral mediterráneo.

Radiografía del calor: ¿dónde pega más fuerte?

En ciudades como Madrid, se prevé que el termómetro alcance los 39 ºC, con noches tórridas donde dormir será deporte de riesgo. En Sevilla, las máximas rondarán los 41 ºC a las horas centrales del día, con mínimas que apenas bajarán de los 26 ºC según los modelos horarios. El calor será generalizado pero especialmente intenso en:

Valles del Guadalquivir, Tajo y Guadiana: +40 ºC

Interior sur peninsular: entre 36 y 39 ºC

Valle del Ebro y meseta norte: 35 a 38 ºC

Litoral mediterráneo: máximas algo más suaves pero mínimas elevadas

Si vive en el norte (Cantábrico), felicidades: allí la nubosidad aportará un respiro con temperaturas más contenidas (entre 23 y 27 ºC), aunque eso sí, pueden aparecer lluvias persistentes e incluso algún chaparrón tormentoso por la tarde.

Noches tropicales y consejos para sobrevivir al bochorno

Las mínimas también baten récords negativos para su descanso. En buena parte del sur peninsular y litoral mediterráneo no bajarán de 23 a 25 ºC, lo que garantiza otra ronda de noches tropicales, esas donde la sábana pasa a ser un adorno decorativo más.

La AEMET recomienda:

Evitar la exposición al sol durante las horas centrales.

Hidratarse con frecuencia (sí, aunque no tenga sed).

Usar ropa ligera, colores claros y protegerse la cabeza.

Buscar espacios frescos o climatizados siempre que sea posible.

Los expertos insisten: el impacto sobre la salud pública es real. Las urgencias han notado ya un repunte por golpes de calor e insolaciones durante estos episodios extremos.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Temperaturas máximas (Madrid) Fenómenos destacados Comentario breve Jueves 3 39 ºC Ola de calor, cielos despejados Aviso naranja. Muy caluroso Viernes 4 37 ºC Nubosidad norte, chubascos Lluvias débiles Cantábrico; menos calor sur Sábado 5 35 ºC Tormentas interior Menos inestabilidad norte; chubascos tarde Domingo 6 33 ºC Estabilidad general Temperaturas algo más bajas; calma relativa

Fuente: AEMET/RTVE/La Razón

¿Qué nos espera este fin de semana?

El viernes habrá más nubosidad y lluvias débiles especialmente en el norte (Cantábrico), mientras el interior podrá ver desarrollarse algún chaparrón tormentoso. El sábado continúa la tónica pero con menos inestabilidad; las tormentas serán más dispersas. El domingo mejora la situación: predominarán los cielos poco nubosos y bajarán ligeramente las temperaturas, aunque no lo suficiente como para sacar el edredón aún.

Contexto estacional: ¿Es esto normal?

Los expertos ya lo advertían: este julio apunta maneras para ser uno de los más calurosos desde que hay registros modernos. Las olas de calor serán frecuentes durante todo el mes según previsiones estacionales. Los modelos meteorológicos coinciden además en que este episodio puede prolongarse varios días más, con especial incidencia sobre la salud pública y el riesgo de incendios forestales.

Humor meteorológico para terminar

El verano español no entiende de medias tintas: si le parece que hace demasiado calor… ¡espere a agosto! Mientras tanto, recuérdelo bien antes de discutir si poner o no poner aire acondicionado esta noche. El debate nacional ya no es fútbol ni política; es quién baja primero las persianas.

