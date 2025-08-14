Pronóstico del Tiempo: España sigue bajo la ola de calor este jueves 14 de agosto de 2025

España amanece este jueves 14 de agosto con el tema de conversación favorito del verano: el calor extremo.

Si pensabas que la ola de calor iba a darnos una tregua antes del puente, te adelanto que los ventiladores seguirán siendo nuestros mejores amigos, al menos, un par de días más.

Según la AEMET y otros servicios meteorológicos fiables, casi todo el país continúa bajo avisos por altas temperaturas, con especial protagonismo en Andalucía, Cataluña, Galicia y Extremadura, donde el riesgo es importante (aviso naranja).

Los termómetros no tienen intención de bajar de los 35 °C en buena parte del territorio.

En Madrid, hoy se espera alcanzar los 34 grados, así que si vas a salir, mejor busca la sombra y lleva agua a mano.

En otras ciudades como Sevilla o Córdoba, los valores máximos rondarán los 40 °C.

Por si fuera poco, las noches seguirán siendo tropicales o incluso tórridas en muchos puntos: costará dormir cuando el mercurio no baja de los 25 °C en algunas zonas del sur y del Mediterráneo.

¿Habrá tormentas o lluvia refrescante?

Poco probable, salvo para quienes vivan o estén veraneando en el norte. Tras el paso de una vaguada (esa palabra que suena exótica y solo trae nubes pasajeras), las altas presiones dominan el panorama peninsular, aunque sí se esperan lluvias débiles y bancos de niebla matinales en el Cantábrico y norte de Galicia. En el noreste y áreas montañosas (Pirineos, Ibérica), podrían desarrollarse tormentas localmente fuertes por la tarde; así que si tienes planes de montaña, atento al cielo y a los truenos.

En Canarias, hoy las temperaturas dan un leve respiro respecto a jornadas anteriores, aunque seguirán por encima de lo habitual para estas fechas. No se descartan algunas nubes bajas y calima ocasional al sur del archipiélago.

Contexto: agosto récord y ola de calor interminable

Este verano está decidido a dejar huella. Llevamos varios días batiendo récords, con medias históricas desde que hay registros fiables (sí, desde antes de que tu abuelo mirara el termómetro). La dorsal anticiclónica sigue inmóvil sobre la península, bloqueando cualquier atisbo serio de descenso térmico. ¿El resultado? Un ambiente caluroso y seco casi generalizado que solo dará señales de alivio a partir del lunes 18, según las previsiones más optimistas.

Listado rápido: avisos activos hoy

Aviso naranja (riesgo importante): Andalucía , Cataluña , Galicia , Extremadura

, , , Aviso amarillo (riesgo): Aragón , Baleares , Canarias , Castilla-La Mancha , Castilla y León , Comunidad Valenciana , La Rioja , Murcia , Madrid y Navarra

, , , , , , , , y Aviso por tormentas/líneas de inestabilidad: zonas del noreste peninsular

Pronóstico por regiones destacadas

Madrid : Cielos despejados o poco nubosos la mayor parte del día. Máxima prevista: 34 °C. Brisa moderada del norte por la tarde. Sensación térmica algo más baja gracias al viento, pero no lo suficiente como para dejar la chaqueta en casa (mejor ni sacarla del armario).

: Cielos despejados o poco nubosos la mayor parte del día. Máxima prevista: 34 °C. Brisa moderada del norte por la tarde. Sensación térmica algo más baja gracias al viento, pero no lo suficiente como para dejar la chaqueta en casa (mejor ni sacarla del armario). Barcelona : Valores cercanos a los 35 °C. Podrían aparecer tormentas aisladas en áreas interiores durante la tarde.

: Valores cercanos a los 35 °C. Podrían aparecer tormentas aisladas en áreas interiores durante la tarde. Sevilla : Máximas rondando los 40 °C. Sol sin compasión.

: Máximas rondando los 40 °C. Sol sin compasión. Bilbao/Santander/Oviedo : Nubosidad abundante con posibilidad de lloviznas matinales; máximas entre 26 °C y 28 °C.

: Nubosidad abundante con posibilidad de lloviznas matinales; máximas entre 26 °C y 28 °C. Canarias: Algo menos caluroso hoy, pero todavía cálido para lo habitual; posibles nubes bajas al norte.

¿Cuándo bajarán las temperaturas?

Según los modelos meteorológicos consultados, habrá un ligero descenso térmico a partir de hoy jueves en algunas regiones del oeste peninsular y Canarias. Sin embargo, la masa cálida persistirá sobre buena parte del país hasta el inicio de la próxima semana. Así que paciencia… ¡y mucha hidratación!

Tabla resumen: pronóstico para los próximos 4 días

Día Temperatura Madrid (máx/mín) Fenómenos destacados General España Jueves 14/08 34 °C / 22 °C Despejado, calor intenso Ola de calor generalizada Viernes 15/08 35 °C / 22 °C Soleado Máximas extremas sur e interior Sábado 16/08 36 °C / 23 °C Despejado Calor persistente Domingo 17/08 37 °C / 23 °C Soleado Calor extremo; posible respiro oeste

Nota: Estos valores son orientativos según las previsiones actuales y pueden variar ligeramente conforme avancen los modelos meteorológicos consultados.

Consejos prácticos (que nunca sobran)

Evita actividades físicas intensas durante las horas centrales.

Refresca tu vivienda ventilando a primera hora o usando métodos “caseros” (persianas abajo, trapos húmedos).

Mantente hidratado y cuida especialmente a niños, mayores y mascotas.

Si tienes que desplazarte por carretera estos días festivos… ¡paciencia extra! El asfalto estará “caliente”, tanto literal como figuradamente.

En resumen: jornada marcada por el calor extremo en casi toda España —con algún alivio puntual— y sin grandes lluvias a la vista. El verano sigue apretando fuerte, así que toca apretar también el botón del ventilador.