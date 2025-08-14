  • ESP
    España América
Ciencia Medio Ambiente

EL TERMÓMETRO ALCANZARÁ HOY EN MADRID LOS 34 GRADOS

Pronóstico del Tiempo: España sigue bajo la ola de calor este jueves 14 de agosto de 2025

España afronta otra jornada marcada por el calor extremo, con avisos en gran parte del país y mínimas que no dan tregua

Pronóstico del Tiempo: España sigue bajo la ola de calor este jueves 14 de agosto de 2025
Buitre. PD
Archivado en: Ciencia | Medio Ambiente

Más información

Todo lo que debes saber para reclamar con éxito ante cancelaciones y retrasos

Todo lo que debes saber para reclamar con éxito ante cancelaciones y retrasos

Mircea Spiridon

Mircea Spiridon, el héroe de Tres Cantos que murio en el fuego intentando salvar a sus caballos

España amanece este jueves 14 de agosto con el tema de conversación favorito del verano: el calor extremo.

Si pensabas que la ola de calor iba a darnos una tregua antes del puente, te adelanto que los ventiladores seguirán siendo nuestros mejores amigos, al menos, un par de días más.

Según la AEMET y otros servicios meteorológicos fiables, casi todo el país continúa bajo avisos por altas temperaturas, con especial protagonismo en Andalucía, Cataluña, Galicia y Extremadura, donde el riesgo es importante (aviso naranja).

Los termómetros no tienen intención de bajar de los 35 °C en buena parte del territorio.

En Madrid, hoy se espera alcanzar los 34 grados, así que si vas a salir, mejor busca la sombra y lleva agua a mano.

En otras ciudades como Sevilla o Córdoba, los valores máximos rondarán los 40 °C.

Por si fuera poco, las noches seguirán siendo tropicales o incluso tórridas en muchos puntos: costará dormir cuando el mercurio no baja de los 25 °C en algunas zonas del sur y del Mediterráneo.

¿Habrá tormentas o lluvia refrescante?

Poco probable, salvo para quienes vivan o estén veraneando en el norte. Tras el paso de una vaguada (esa palabra que suena exótica y solo trae nubes pasajeras), las altas presiones dominan el panorama peninsular, aunque sí se esperan lluvias débiles y bancos de niebla matinales en el Cantábrico y norte de Galicia. En el noreste y áreas montañosas (Pirineos, Ibérica), podrían desarrollarse tormentas localmente fuertes por la tarde; así que si tienes planes de montaña, atento al cielo y a los truenos.

En Canarias, hoy las temperaturas dan un leve respiro respecto a jornadas anteriores, aunque seguirán por encima de lo habitual para estas fechas. No se descartan algunas nubes bajas y calima ocasional al sur del archipiélago.

Contexto: agosto récord y ola de calor interminable

Este verano está decidido a dejar huella. Llevamos varios días batiendo récords, con medias históricas desde que hay registros fiables (sí, desde antes de que tu abuelo mirara el termómetro). La dorsal anticiclónica sigue inmóvil sobre la península, bloqueando cualquier atisbo serio de descenso térmico. ¿El resultado? Un ambiente caluroso y seco casi generalizado que solo dará señales de alivio a partir del lunes 18, según las previsiones más optimistas.

Listado rápido: avisos activos hoy

  • Aviso naranja (riesgo importante): Andalucía, Cataluña, Galicia, Extremadura
  • Aviso amarillo (riesgo): Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia, Madrid y Navarra
  • Aviso por tormentas/líneas de inestabilidad: zonas del noreste peninsular

Pronóstico por regiones destacadas

  • Madrid: Cielos despejados o poco nubosos la mayor parte del día. Máxima prevista: 34 °C. Brisa moderada del norte por la tarde. Sensación térmica algo más baja gracias al viento, pero no lo suficiente como para dejar la chaqueta en casa (mejor ni sacarla del armario).
  • Barcelona: Valores cercanos a los 35 °C. Podrían aparecer tormentas aisladas en áreas interiores durante la tarde.
  • Sevilla: Máximas rondando los 40 °C. Sol sin compasión.
  • Bilbao/Santander/Oviedo: Nubosidad abundante con posibilidad de lloviznas matinales; máximas entre 26 °C y 28 °C.
  • Canarias: Algo menos caluroso hoy, pero todavía cálido para lo habitual; posibles nubes bajas al norte.

¿Cuándo bajarán las temperaturas?

Según los modelos meteorológicos consultados, habrá un ligero descenso térmico a partir de hoy jueves en algunas regiones del oeste peninsular y Canarias. Sin embargo, la masa cálida persistirá sobre buena parte del país hasta el inicio de la próxima semana. Así que paciencia… ¡y mucha hidratación!

Tabla resumen: pronóstico para los próximos 4 días

DíaTemperatura Madrid (máx/mín)Fenómenos destacadosGeneral España
Jueves 14/0834 °C / 22 °CDespejado, calor intensoOla de calor generalizada
Viernes 15/0835 °C / 22 °CSoleadoMáximas extremas sur e interior
Sábado 16/0836 °C / 23 °CDespejadoCalor persistente
Domingo 17/0837 °C / 23 °CSoleadoCalor extremo; posible respiro oeste

Nota: Estos valores son orientativos según las previsiones actuales y pueden variar ligeramente conforme avancen los modelos meteorológicos consultados.

Consejos prácticos (que nunca sobran)

  • Evita actividades físicas intensas durante las horas centrales.
  • Refresca tu vivienda ventilando a primera hora o usando métodos “caseros” (persianas abajo, trapos húmedos).
  • Mantente hidratado y cuida especialmente a niños, mayores y mascotas.
  • Si tienes que desplazarte por carretera estos días festivos… ¡paciencia extra! El asfalto estará “caliente”, tanto literal como figuradamente.

En resumen: jornada marcada por el calor extremo en casi toda España —con algún alivio puntual— y sin grandes lluvias a la vista. El verano sigue apretando fuerte, así que toca apretar también el botón del ventilador.

Los mejores productos de salud

PRODUCTOS DE SALUD
Geles desinfectantes Mascarillas Termómetros clínicos
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]