Pronóstico del Tiempo: tormentas, calor y cielos variables este martes 26 de agosto de 2025

Este martes 26 de agosto, España se encuentra bajo la influencia de una meteorología bastante animada, ideal para quienes buscan emociones fuertes en el cielo y tienen el paraguas siempre a mano.

El pronóstico del tiempo para hoy viene cargado de contrastes: mientras algunas zonas afrontan el calor con resignación y abanico, otras se preparan para tormentas repentinas y alguna que otra sorpresa en forma de granizo.

Según la AEMET, la situación meteorológica se complica con avisos amarillos por altas temperaturas en Aragón, Castilla-La Mancha y Baleares, mientras que en Cataluña y Aragón se mantienen alertas por tormentas y lluvias.

En Galicia, la costa está bajo advertencia por fenómenos costeros.

¿Qué esperar hoy? Resumen por regiones

Galicia y área cantábrica : Cielos nubosos o cubiertos, con lluvias débiles y dispersas especialmente en el norte. El frente atlántico llega con poca fuerza, pero suficiente para deslucir la jornada a quienes esperaban un día seco.

: Cielos nubosos o cubiertos, con lluvias débiles y dispersas especialmente en el norte. El frente atlántico llega con poca fuerza, pero suficiente para deslucir la jornada a quienes esperaban un día seco. Resto de la Península y Baleares : Predominio de cielos poco nubosos o despejados, aunque no te fíes: habrá intervalos de nubes medias y altas en el Mediterráneo y nubosidad baja matinal en zonas del Estrecho, el Ampurdán y el sureste peninsular.

: Predominio de cielos poco nubosos o despejados, aunque no te fíes: habrá intervalos de nubes medias y altas en el Mediterráneo y nubosidad baja matinal en zonas del Estrecho, el Ampurdán y el sureste peninsular. Mitad norte y sierras del sureste : Por la tarde, la nubosidad de evolución será protagonista, con tormentas y chubascos en el cuadrante nordeste, que pueden ser fuertes y acompañarse de granizo en el Pirineo. Atención también en el entorno del Ebro y el sistema Ibérico.

: Por la tarde, la nubosidad de evolución será protagonista, con tormentas y chubascos en el cuadrante nordeste, que pueden ser fuertes y acompañarse de granizo en el Pirineo. Atención también en el entorno del Ebro y el sistema Ibérico. Canarias: Cielos cubiertos en el norte y algo de lluvia, aunque las precipitaciones tenderán a menos con el paso de las horas. En el sur, más despejado y ambiente tranquilo, salvo por la calima persistente.

Temperaturas: calor local y variaciones

El termómetro no da tregua en el centro y este peninsular. Madrid alcanzará hoy los 33°C, un valor que invita a buscar sombra y helado. En el Ebro, Guadalquivir y Vega del Segura se superarán los 35°C, mientras que en el oeste y centro peninsular, las temperaturas serán algo más bajas de lo habitual para estas fechas.

En Baleares y el tercio oriental, las máximas subirán, mientras que en Canarias y Galicia descenderán ligeramente. Las mínimas, por su parte, seguirán altas en el sur y el área mediterránea, sin bajar de 20°C en muchos puntos.

Fenómenos destacados: avisos y recomendaciones

Avisos amarillos por calor: Aragón , Castilla-La Mancha y Baleares .

por calor: , y . Avisos por tormentas y lluvias : especialmente en el cuadrante nordeste, Pirineos, entorno del Ebro y sistema Ibérico.

: especialmente en el cuadrante nordeste, Pirineos, entorno del Ebro y sistema Ibérico. Aviso costero : en la costa de Galicia por oleaje.

: en la costa de por oleaje. Calima : en Baleares y mitad este peninsular, con el aire algo turbio y menos fotogénico de lo habitual.

: en y mitad este peninsular, con el aire algo turbio y menos fotogénico de lo habitual. Bancos de niebla matinales: en el extremo norte, fachada oriental y el Estrecho. Precaución si conduces temprano.

El humor del cielo: ¿qué está pasando?

La meteorología de hoy se explica por la presencia de un frente atlántico poco activo que roza el noroeste, mientras una dana (depresión aislada en niveles altos) se pasea por el suroeste con intenciones poco claras. El resultado: cielos variables, chubascos dispersos y un ambiente más dinámico de lo que muchos querrían para un martes de finales de agosto.

Por si fuera poco, la atmósfera anda algo revuelta por la reciente llegada de polvo africano, que sigue dejando el aire turbio en amplias zonas del sur peninsular. Un combo perfecto para quien colecciona imágenes de cielos ocres y disfruta de la variedad meteorológica.

Pronóstico del tiempo para los próximos 4 días en las principales ciudades

Ciudad Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 Sábado 30 Madrid 32°C/18°C, sol y nubes, posible chubasco tarde 31°C/17°C, algo nuboso 30°C/17°C, sol 30°C/16°C, despejado Barcelona 29°C/22°C, tormentas y chubascos 28°C/21°C, tormentas 29°C/20°C, sol y nubes 30°C/21°C, soleado Sevilla 36°C/22°C, despejado 35°C/21°C, despejado 34°C/21°C, sol 34°C/20°C, sol Valencia 32°C/23°C, sol y nubes 31°C/22°C, posibilidad de chubascos 32°C/22°C, soleado 33°C/22°C, despejado Bilbao 26°C/17°C, chubascos y tormentas 25°C/16°C, lluvias débiles 25°C/16°C, nubes y claros 27°C/16°C, sol y nubes Palma 33°C/23°C, sol y calima 33°C/23°C, soleado 32°C/22°C, sol 32°C/22°C, despejado Las Palmas 28°C/22°C, nubes y claros 27°C/21°C, nuboso 27°C/21°C, posibilidad de llovizna 28°C/21°C, despejado

Fuente: Elaborado con datos de AEMET, RTVE y modelos ECMWF actualizados a 26 de agosto de 2025.

Resumen: un martes para todos los gustos

En resumen, este martes 26 de agosto de 2025 España disfruta de un tiempo variado, con tormentas localmente intensas en el nordeste, calor en el centro y este, y cielos más tranquilos en el sur. No faltan los ingredientes para una jornada meteorológicamente entretenida: calima, bancos de niebla y algún chaparrón inesperado. Así que, si sales, mejor lleva el abanico y el paraguas, por si acaso.

